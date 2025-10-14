Mantendrán maiceros protesta en caseta de Ocotlán

Los productores de maíz que desde esta mañana se manifiestan en la autopista Guadalajara México sobre la caseta de Ocotlán afirmaron que mantendrán toda la noche su manifestación.

Desde temprano más de mil productores tomaron la caseta de Ocotlán en demanda de un mejor precio del grano.

Ricardo Hernández, uno de los líderes de productores, explicó que decidieron tomar la caseta de Ocotlán porque las autoridades no han escuchado sus peticiones y seguirán así toda la noche.

"Nosotros como también está cerrada La Barca y Ecuandureo la vamos a mantener cerrada, abrimos una hora para que saliera la gente porque había niños y ya se había acabado el agua y la comida, no hay nada, entonces no nos queda más de que esperar", afirmó.

El productor lamentó que no haya voluntad política por parte de las autoridades federales.

"No nos han mandado ningún representante, no han venido a negociar, no han dicho nada", subrayó.

En el transcurso de la tarde muchos productores se retiraron a comer pero aseguran que van a regresar.

Además de la toma de la caseta de Ocotlán se registraron manifestaciones de productores en el ingreso Sur de la ciudad en el kilómetro 40 y en Atotonilco el Alto.

Además de Jalisco, el paro de maiceros se registró en otros estados como Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guanajuato donde los productores piden un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada del grano.

La manifestación y bloqueo de productores ha provocado una intensa fila de automóviles y retrasos hasta por más de siete horas.

