Tras las intensas lluvias registradas los días 11 y 12 pasados en Puerto Vallarta , la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, señaló que los daños por inundaciones en el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) ascienden a cinco millones de pesos , además de que se realiza una colecta para apoyar 59 miembros de la comunidad universitaria, entre estudiantes y personal administrativo y operativo, quienes sufrieron anegaciones en sus hogares.

También adelantó que, con el fin de ayudar a ciudades del país que sufrieron los estragos del temporal de este año, diversos centros universitarios y preparatorias se convertirán en lugares de acopio de víveres para damnificados.

"Se suspendió un día de clases por todo el tema de la limpieza. También tuvimos equipo que se vio afectado, me reportaban que se estima que más o menos cinco millones de pesos. La aseguradora fue y es lo que se vería afectado en el Centro Universitario […]. También en la preparatoria de Puerto Vallarta hubo una afectación a un muro que ya se está trabajando en él. Finalmente lo tiró la crecida del río, y también tenemos unos estudiantes y académicos afectados que también estamos trabajando (sic)", indicó.

De acuerdo con datos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, en total en Puerto Vallarta suman mil 260 viviendas afectadas por las lluvias, de las cuales 430 presentan pérdida de menaje y 50 daños estructurales. El próximo jueves el Gobernador Pablo Lemus entregará los primeros apoyos en el municipio a las familias que perdieron parte de su patrimonio.

UdeG se convierte en centro de acopio

En tanto, luego de los estragos que el temporal ha ocasionado en Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, entre otros, Planter Pérez anunció que a partir de hoy planteles educativos de la Universidad recibirán donativos para apoyar a familias afectadas.

"La Universidad de Guadalajara se convierte hoy en centro de acopio para esto y para nuestra comunidad en la zona del Pacífico. Ya lo estamos atendiendo […]. (Se habilitarán estos centros) en los principales (planteles), y particularmente en el Área Metropolitana porque es un tema de logística llevarlos de manera más fácil", comentó.

A través de sus redes sociales, la Rectora general indicó que los centros de acopio estarán abiertos de las 09:00 a las 18:00 horas todos los días de la semana. Se podrán donar alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad.

"Nuestra comunidad universitaria no puede permanecer indiferente. Apelando al sentido humano y solidario que siempre ha distinguido a esta casa de estudios, les invito a sumarse a la colecta de víveres en apoyo a las personas damnificadas. Hemos dispuesto centros de acopio en nuestros Centros Universitarios y escuelas preparatorias, además de un módulo aquí en rectoría, en la rambla Cataluña", dijo.

