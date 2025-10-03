La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este viernes 3 de octubre varias rutas de camiones detendrán sus recorridos a partir de las 21:00 horas en la Zona Metropolitana de Guadalajara con motivo de una rodada ciclista.

Por dicho evento deportivo se cerrarán las siguientes vialidades: San Felipe, Avenida Enrique Diaz de León, Avenida Unión, Avenida de las Américas y Avenida Hidalgo.

Las rutas son:

C01, C07 CTM, C08, C43 Haciendas del Valle, C43 Valdepeñas, C81 Crucero de la Mesa, C107, C119 Circuito, C123-V1, C123-V2, C124 Panteón y T16B-C05

T07-C01 y T07-C04, C17, C127, C74, T09-C1, T09-C2, T10, T10-C01 y T10-C02, C64, C65, C79, C104 y C108, C109.

C110 y vías, T08, T08-C01, T09-C1, T09-C2, T18, T18 Terranova y V03 y V04 de la Ruta López Mateos, C81, C82, C84, C85, C88, C121A, C136, T16A-C01, T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C03, T16B-C04 y T16B-C05.

