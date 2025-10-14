Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprueba acceder nuevamente al Foeden

Con mil 260 viviendas afectadas tras las intensas lluvias registradas los días 11 y 12 pasados en Puerto Vallarta, el pleno del Ayuntamiento aprobó esta mañana acceder al Fondo Estatal de Desastres Naturales (Foeden) por segunda ocasión en lo que va de la actual temporada de lluvias en Jalisco, indicó el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora.

Además, adelantó el funcionario, el gobernador Pablo Lemus entregará los primeros apoyos a las familias afectadas el próximo jueves 16 de octubre. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó esta mañana que suman 12 colonias afectadas por las lluvias, mientras que 430 viviendas presentan pérdida de menaje y 50 daños estructurales.

"Hemos estado otorgando apoyos de manera inmediata, pero estaremos el próximo jueves en la ciudad de Puerto Vallarta, en este puerto tan bonito, que hoy ha sido golpeado por la marea […]. Estamos en condiciones legales de que el municipio acceda a los fondos con los que cuenta el estado en este Fondo Estatal de Desastres, y esperamos cumplir con todos los requisitos para que podamos estar en tiempo y forma entregando estos apoyos", dijo Zamora Zamora.

En tanto, brigadas de la Cruz Roja Mexicana y del DIF Jalisco han entregado 259 despensas y 259 kits de limpieza en Puerto Vallarta, principalmente en las colonias Las Mojoneras y Tamarindo. Mientras tanto, la Secretaria de Salud estatal mantiene sus recorridos para el manejo y control de vectores y fumigación en las áreas de mayor exposición.

En lo que va de la actual temporada de lluvias, 12 municipios de Jalisco han emitido declaratorias de emergencia para acceder a los recursos de Foeden, que cuenta con una bolsa de 50 millones de pesos, que podría ser ampliada por la Secretaria de Hacienda en caso de que ser necesario. Éstos son Tuxpan, Yahualica de González Gallo, Ocotlán, Tototlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Cocula, Ayotlán, La Barca, Jocotepec, Villa Purificación y Puerto Vallarta.

