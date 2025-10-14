Autoridades estatales intervienen Comisaría de La Huerta

Autoridades estatales y federales intervinieron la Comisaría de Seguridad del municipio de La Huerta durante la mañana de este lunes.

Fueron elementos de la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Jalisco, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional quienes acudieron a las instalaciones de la policía de aquel municipio.

Trasciende que la intervención se dio como parte de la estrategia de revisiones aleatorias de Licencia Oficial Colectiva a las corporaciones municipales.

Se reportó que la revisión comenzó a las 8:00 horas y concluyó a las 11:00 y como resultado de dicha intervención, fueron trasladados 43 elementos de la policía municipal a las instalaciones de la Fiscalía para revisar su estatus en los exámenes de Control y Confianza.

Las armas fueron resguardadas por la Secretaría de Seguridad Jalisco, así como por los elementos de las fuerzas federales.

El ayuntamiento también se pronunció en un comunicado y se indicó que mantienen su compromiso con la transparencia, legalidad y el buen gobierno.

YC