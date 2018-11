Esperan recaudar siete MDP en subasta del IJAS

Si usted está buscando un automóvil o motocicleta este fin de año, la subasta del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), puede ser una buena opción. En esta tercera y última subasta del 2018, 354 automóviles y 600 motocicletas serán vendidos al mejor postor, este 14 de noviembre.



El evento No. 81 en la historia del IJAS, espera recaudar 7 millones de pesos, con precios que oscilarán desde 2 mil hasta 60 mil pesos en motocicletas y de 6 mil a 200 mil pesos en automóviles.



La directora de la dependencia María Luisa Urrea, asegura que atrasos en la entrega de automóviles ha mermado poder realizar los remates con mayor cantidad de vehículos y poder así aumentar las ganancias de donde provienen los principales ingresos del instituto.



"Por parte de Fiscalía nos excluyen los vehículos, que tienen en averiguaciones previas y que aún no cierran la carpeta de investigación. Cuando ya están listos para ser utilizados, han pasado hasta dos años en los corralones y las personas ya no están interesadas en comprarlos porque están más dañados", asegura.



Del año 2013 a la fecha, se han rematado 7 mil 897 unidades, en 17 subastas que se han realizado. Los ingresos que se obtuvieron en la última subasta realizada en agosto fueron de 4 millones 873 mil 584 pesos.



La cita es en el Auditorio Charles Chaplin ubicado en Av. Adolfo López Mateos Norte 835, colonia Providencia, Guadalajara a las 10:00 horas. Los interesados en la adquisición de unidades pueden conocerlas a través de la dirección electrónica: www.remates-ijas.com.



Con el registro podrá obtener su comprobante para depositar en el banco, ver fotografías y tener información sobre características y el monto de oferta inicial. No todo el monto recabado llega directo a IJAS, ya que primero se debe pagar a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf) los adeudos que tenían los vehículos.

Reconocen labor social



Este miércoles también se llevará a cabo la XV edición de la Ceremonia Premio IJAS a la Asistencia y Promoción Social, donde se reconocerá la labor de 6 asociaciones y un benefactor social con la escultura "Manos de Solidaridad".



El premio se dividió en dos categorías, uno para la zona metropolitana de Guadalajara en el que participaron 27 asociaciones y la segunda para el interior del Estado donde compitieron siete.



El primer lugar en ambas categorías tendrá el estímulo económico de 200 mil pesos, el segundo lugar de 150 mil pesos y el tercero de 100 mil pesos para ser utilizados en sus asociaciones y poder así seguir impulsando la labor.



Este año se realizará durante la ceremonia, un homenaje póstumo a Rogelio Padilla, fundador de la asociación Mama A.C. mediante la cual ofreció a más de cinco mil menores de edad la oportunidad de dejar las calles.



La ceremonia se llevará a cabo en el Patio de los Naranjos del Instituto Cultural Cabañas ubicado en Calle Cabañas 8, colonia Las Fresas, Guadalajara, a las 18:00 horas.

