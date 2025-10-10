La tormenta tropical "Raymond" traerá lluvias muy fuertes a Jalisco este viernes 10 de octubre , informó esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La bandas nubosas y circulación de la tormenta tropical "Raymond", mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el sur y occidente de México .

Su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a 95 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 265 km al oeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (300°) a 22 km/h y mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

Se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste); así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Nayarit . Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas; además, reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se mantiene zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Gro., hasta Cabo Corrientes, Jal., y zona de vigilancia por efecto de vientos de tormenta tropical desde Los Barriles, hasta Santa Fe, BCS.

Además, se espera viento de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Guerrero y Nayarit; así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en Sinaloa (sur), al finalizar el día.

Autoridades piden extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA