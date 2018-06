Autos abandonados generan pérdidas millonarias al IJAS

Los automóviles que son abandonados por sus dueños en la vía pública representan una pérdida económica para el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS). El director de Procuración de Fondos y Captación de Donativos, Adolfo Chávez Manzo, subrayó que actualmente hay 258 de esas unidades en sus depósitos; la mayoría derivados por el Ayuntamiento de Guadalajara.

De acuerdo con el funcionario, la Ley de Movilidad establece que los autos pueden ser compactados después de 180 días, lo que significa que el Instituto está obligado a invertir en el mantenimiento de los lugares en donde se encuentran y, además, en personal de vigilancia. Actualmente, los vehículos abandonados ocupan media hectárea de los corralones, principalmente los de Huentitán y San Agustín.

“Tenerlos por día nos cuesta 81 pesos. Si lo multiplico por 258 y por los 180 días (que deben estar antes de ser compactados), sale aproximadamente tres millones 761 mil pesos. Y si compacto esos vehículos estaría recibiendo aproximadamente un millón de pesos; es más lo que perdemos que lo que ganamos”, señaló.

El encargado de los depósitos vehiculares expresó que los ciudadanos no quieren pagar para recuperar sus autos porque la mayoría está en malas condiciones o tiene adeudos en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf). “Los que nos llegan por abandono es el puro cascarón; están muy viejos, sin placas o de plano están dadas de baja. Muchos son focos rojos de inseguridad porque las personas se esconden en ellos, les ponen cosas”, comentó.

El IJAS recibe alrededor de 300 llamadas diarias por parte de ciudadanos que buscan sus vehículos. Pero de ese total, estimó, sólo 5% tiene que ver con autos abandonados en vía pública. El funcionario afirmó que sólo recuerda un caso en el que un habitante sacó su auto abandonado del corralón del Instituto.

En 2017, el IJAS habilitó una herramienta de consulta a través de internet que se llama “Depósito en Línea”, para que los ciudadanos verifiquen si su auto se encuentra en alguno de los cuatro depósitos del Instituto. Y en el contexto de los autos abandonados, dijo que en ocasiones no es posible capturar los autos porque llegan sin placas. “Pero si nos dan las características, los podemos buscar a través de un sistema interno”.

Ley de Movilidad

Según el Artículo 22 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, los ayuntamientos están atribuidos a “remitir a los depósitos los vehículos que se encuentren abandonados, inservibles, destruidos e inutilizados en las vías públicas y estacionamientos públicos de su jurisdicción”, aunque la Secretaría de Movilidad (Semov) también actúa si el auto se encuentra en alguna vialidad muy concurrida.

Vehículos abandonados en suelo tapatío

2015 Reportes 1,406 Retirados por el propietario 709 Depositados en IJAS 58 2016 Reportes 1,233 Retirados por el propietario 186 Depositados en IJAS 33 2017 Reportes 1,155 Retirados por el propietario 188 Depositados en IJAS 129 2018 Reportes 349 Retirados por el propietario 116 Depositados en IJAS 29 Total de reportes 4,143 Total de autos retirados por el propietario 1,199 Depositados en IJAS 249

Fuente: Ayuntamiento de Guadalajara (hasta el 16 de mayo de 2018)

GUÍA

¿Qué ocurre cuando se denuncia un auto abandonado?

El Artículo 61 indica que, una vez que la Dirección de Movilidad y Transporte tenga conocimiento de un vehículo abandonado en vía pública o en un estacionamiento público, deberá dar vista al Ministerio Público, que antes verificará que no cuente con reporte de robo.

Éste fijará aviso e informará a los vecinos, particularmente al domicilio que esté frente al auto abandonado. Le pedirá que lo retire en, máximo, siete días naturales. Si después de ese tiempo continúa abandonado, será remitido a los depósitos del IJAS.

¿Dónde reportar?

• En Guadalajara puede realizar su denuncia a través de cuatro vías:

-Teléfono

3268-2982 y 3268-2986.

-Redes sociales

Facebook: Movilidad Guadalajara

Twitter: @GdlMovilidad.

-Oficio

Presentando su petición en la Dirección de Movilidad en Ghilardi esquina Miraflores, Colonia Mezquitán Country.

-Aplicación

Ciudapp.

Una combi para armar la fiesta...

Una combi abandonada a un costado de la zona forestal es el punto ideal para sostener reuniones sociales y consumir alcohol. Su ubicación: el cruce de la calle Trafalgar y la Avenida de la Mancha, en la Colonia Lomas de Zapopan. Ramiro, quien vive por la zona desde hace cinco años, afirmó que el vehículo está abandonado en ese punto desde que él llegó.

“Hace un tiempo unas personas, que no sé si sean de la colonia o de otros lados, llegaron a poner unos sillones al lado de la camioneta y se iban a reunir allí. Yo me imagino que es porque está al lado del bosque. A mí lo que se me hace mal es que dejaban la basura de su fiesta tirada”.

Además de la contaminación que genera ese vehículo, que ha sido vandalizado y está lleno de telarañas, es inseguro para los habitantes que pasan cerca de él. “Una vez venía caminando y ya era de noche. Mejor me pasé a la acera de enfrente. El carro es molesto porque además estorba si vas por la calle de Trafalgar y quieres dar vuelta a la derecha. Tienes que esperarte y ver si alguien viene por el sentido contrario”.

Ramiro dijo que sí ha pensado en hacer un reporte, pero a su vez teme que el dueño o dueña se vaya a molestar. “Sería cuestión de ver si se puede hacer de manera anónima, o de plano ponerme a preguntar de quién es”.

ORGANIZACIÓN EN JUNTAS VECINALES, LA CLAVE

Piden mayor conciencia y participación ciudadana

La directora de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Valeria Huérfano, consideró que el tema de los vehículos abandonados es complejo porque las personas asumen que el espacio afuera de sus viviendas les pertenece.

“Llamamos a que todos seamos conscientes. Al tener un vehículo somos responsables de la saturación del espacio o lo que implica tener un lugar de estacionamiento. Que los demás ciudadanos no tengan que pagar por eso”.

La funcionaria opinó que una buena medida para combatir el problema es discutirlo en las juntas de colonos, con el fin de reportarlos por separado y que las denuncias que reciben no estén duplicadas. “En el Reglamento de Estacionamientos nos establece que debemos recoger los vehículos, pero la solución está en los propios habitantes”.

El secretario general de Tlajomulco, Erik Tapia, coincidió en que para evitar la proliferación de autos se necesita la participación de la ciudadanía. Ese Ayuntamiento, dijo, atiende los reportes en un promedio de tres a cinco días hábiles. “Pedimos a los Servicios Médicos Municipales que determinen si provoca un foco de infección, porque a veces tienen nidos de ratas o cucarachas”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Autoridades quedan a deber

Rogelio Barba Álvarez, (jefe de departamento de derecho privado en la UdeG)

El experto consideró que tanto los ayuntamientos como los ciudadanos deben asumir su responsabilidad para evitar la proliferación de autos abandonados en la vía pública.

Comentó que en otras partes del mundo las autoridades ofrecen estímulos económicos para que los ciudadanos entreguen su auto abandonado y adquieran otro. “Hay programas específicos, porque entienden que de esa forma quitas basura y contaminación”.

El académico recordó que los coches olvidados ocupan espacios muy competidos en la metrópoli. “Hace poco hicieron un estudio de los cajones en el primer cuadro (de Guadalajara) y redujeron mucho los estacionamientos en las calles; eso aumenta el precio de los espacios y te obliga a usar taxis”.

Puntualizó que se necesitan operativos permanentes para retirar los autos de las calles, y no esperar a recibir el reporte. “Quizá como los ayuntamientos no pueden multar ni sacar dinero por esto, muchas veces lo dejan pasar”.

Es comprensible, añadió, lo complicado de arreglar los autos de inmediato, pero debe hacerse por el bien común. “Es una irresponsabilidad de los dueños dejarlos abandonados muchos años. Se quedan con llantas ponchadas y da una advertencia de deterioro, desaseo y da desconfianza pasar cerca”.