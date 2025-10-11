La UdeG celebra centenario de su refundación con un homenaje a sus figuras destacadas

La Universidad de Guadalajara (UdeG) inició las celebraciones por el centenario de su refundación con una gala especial en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas (CSAE), donde autoridades universitarias y miembros de la Red Universitaria recordaron los episodios más importantes de la historia de la institución.

La velada contó con la participación de la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba y un espectáculo de video mapping que dio vida a figuras históricas como Enrique Díaz de León, primer rector de la UdeG, quien fungió como guía en un recorrido por los hitos del último siglo. “Hoy estamos aquí para recordar las palabras de nuestro primer rector Enrique Díaz de León y cómo se pronunciaron en aquella noche en el Teatro Degollado”, destacó la Rectora General, Karla Planter.

Karla Planter. La rectora general encabezó la gala del centenario de la UdeG en el Conjunto Santander. ESPECIAL

El programa incluyó un repertorio que abarcó desde la música nacionalista mexicana -con Huapango de José Pablo Moncayo y Ecos de México de Clemente Aguirre- hasta boleros como Bésame Mucho y la monumental Novena Sinfonía de Beethoven, acompañando las proyecciones que narraban la historia de la universidad desde 1925.

Los asistentes pudieron revivir la creación de las primeras facultades, la incorporación de las mujeres al ámbito académico y el legado de figuras como José Guadalupe Zuno, Irene Robledo, Constancio Hernández Alvirde y Raúl Padilla López, fundador de la Red Universitaria.

La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba ofreció un amplio repertorio. ESPECIAL

Además, se destacaron eventos culturales y académicos recientes, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine, la construcción del Teatro Diana, el Auditorio Telmex y el CSAE, así como la expansión de la Red Universitaria con nuevos centros regionales y planteles del Sistema de Educación Media Superior (SEMS).

Con esta gala se da inicio a un año de actividades conmemorativas que incluyen encuentros culturales, académicos y ceremonias históricas. La UdeG invita a la comunidad universitaria y al público en general a seguir las celebraciones a través de sus redes sociales y plataformas oficiales, consolidando así un homenaje que reconoce la historia y las contribuciones de sus integrantes más destacados durante los últimos 100 años.

Esta primera celebración combina tradición, memoria y cultura, ofreciendo un recorrido visual y musical que resalta la relevancia de la UdeG en la educación y la vida cultural de Jalisco y México, al tiempo que proyecta un compromiso hacia la innovación y el fortalecimiento de su comunidad universitaria.

