Para retomar las obras de la presa El Zapotillo conforme a la propuesta presentada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se requiere un presupuesto de dos mil 500 a tres mil millones de pesos (MDP), explicó el Gobernador de Jalisco; aclaró que el planteamiento técnico no ha concluido su proceso de presupuestación.

Precisó que para los trabajos de la presa derivadora de El Purgatorio y el sistema de bombeo se requerirán otros siete mil millones de pesos, consideró que las obras llevarían al menos tres años para que las aguas del río Verde lleguen hasta la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

El titular del Poder Ejecutivo estatal dijo que sería impensable el escenario de que los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo rechacen la propuesta de reactivar las obras. Sostuvo que está en juego el futuro de la ciudad y que no hay “plan B” para el abasto de agua a largo plazo.

“Ante lo que estaríamos es una situación en la que se compromete el futuro de cinco millones de ciudadanos de Jalisco, no quiero ni pensar en ese escenario, no me parece factible. Está en juego nuestra ciudad, este no es asunto del Presidente o del gobernador; es el futuro de nosotros. No quiero ni pensar en que el Presidente podría prestarse a una cosa así, entiendo que hay procesos y se va a cumplir con la explicación técnica a los habitantes y espero que haya una solución al final. No hay plan b, el único plan que tiene esta ciudad para resolver su problema de abasto es aprovechar el agua del río Verde, esa es la realidad y lo dicen todos los estudios al respecto”, aseveró.

Según el gobernador, aunque se pueden tomar medidas adicionales como mejorar la red de distribución o aprovechar el agua de lluvia, no se resuelve el abasto a largo plazo. Descartó que retomar los trabajos de El Zapotillo implique riesgos para las comunidades e insistió en que no hay pretexto para oponerse a las obras porque se está garantizando que no se afectará a los poblados.

A corto plazo se impulsan obras en el sistema entre las presas El Salto- La Red- Calderón; para que aporten más agua a la ciudad para garantizar el abasto a la zona norte de la metrópoli y que no se colapse el servicio como sucedió este año con la sequía y el bajo nivel en la presa Calderón. Para estos trabajos requieren mil 200 millones de pesos y tendrían que terminarse antes del temporal de lluvias del próximo año.

El mandatario estatal apoyó que se audite la inversión ya hecha en El Zapotillo y consideró que el Estado podría aportar una parte de los recursos necesarios para el sistema de bombeo. Confirmó que dialogó con el gobernador de Guanajuato y negó que Jalisco haya incumplido el acuerdo de distribución que tenía con el argumento de que fue la Conagua quien determinó dejar a León fuera del acceso a aguas de la presa. Sostuvo que Jalisco está dispuesto a contribuir en lo que pueda para que haya una alternativa para León, pero descartó que esto pueda implicar modificar las cuotas de desfogue de presas al lago de Chapala.

