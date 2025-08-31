El Ayuntamiento de El Salto dio a conocer que, luego de gestionar la autorización de emergencia para abrir las compuertas del río, ya obtuvo el permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Asimismo, informó que se reforzó la zona con un cárcamo de bombeo móvil destinado a extraer el exceso de agua pluvial, y que se realizarán trabajos en el muro de contención que corre paralelo al cauce.

Por otra parte, indicó que este fin de semana se entregaron 300 colchones y despensas a familias de los fraccionamientos Lilas, primera y segunda sección, afectadas por las inundaciones registradas el pasado 22 de agosto.

ESPECIAL/ AYUNTAMIENTO DE EL SALTO

Lee también: En qué lugares NO refugiarse ante una inundación

La Presidenta Municipal, María Elena “Nena” Farías, quien encabezó el recorrido y la entrega de estos apoyos, señaló que ya se ha logrado limpiar y sanear el 100% de las viviendas afectadas por la tragedia de ese día.

Durante su visita, aprovechó para reconocer a todo el personal del Ayuntamiento que montó guardias en la zona afectada para llevar alimento a los damnificados. “Durante varios días, todas las direcciones aportaron tiempo y comida a la población, haciendo un cerco permanente en los sitios afectados”, afirmó el Ayuntamiento en un comunicado.

ESPECIAL/ AYUNTAMIENTO DE EL SALTO

Por último, indicó que el municipio dará seguimiento a las familias damnificadas a través del personal del DIF municipal, hasta que se levante la emergencia esta misma semana.

Te puede interesar: Policía de Guadalajara localiza a hombre reportado como desaparecido

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS