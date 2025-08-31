Domingo, 31 de Agosto 2025

Jalisco |

Obtiene El Salto autorización sobre las compuertas del Santiago a fin de evitar inundaciones

El Ayuntamiento de El Salto dio a conocer que, luego de gestionar la autorización de emergencia para abrir las compuertas del río, ya obtuvo el permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

Por: Rubí Bobadilla

La Presidenta Municipal de El Salto, María Elena “Nena” Farías, encabezó el recorrido y la entrega de estos apoyos. ESPECIAL/ AYUNTAMIENTO DE EL SALTO

Asimismo, informó que se reforzó la zona con un cárcamo de bombeo móvil destinado a extraer el exceso de agua pluvial, y que se realizarán trabajos en el muro de contención que corre paralelo al cauce.

Por otra parte, indicó que este fin de semana se entregaron 300 colchones y despensas a familias de los fraccionamientos Lilas, primera y segunda sección, afectadas por las inundaciones registradas el pasado 22 de agosto.

ESPECIAL/ AYUNTAMIENTO DE EL SALTO 
La Presidenta Municipal, María Elena “Nena” Farías, quien encabezó el recorrido y la entrega de estos apoyos, señaló que ya se ha logrado limpiar y sanear el 100% de las viviendas afectadas por la tragedia de ese día.

Durante su visita, aprovechó para reconocer a todo el personal del Ayuntamiento que montó guardias en la zona afectada para llevar alimento a los damnificados. “Durante varios días, todas las direcciones aportaron tiempo y comida a la población, haciendo un cerco permanente en los sitios afectados”, afirmó el Ayuntamiento en un comunicado.

ESPECIAL/ AYUNTAMIENTO DE EL SALTO 
Por último, indicó que el municipio dará seguimiento a las familias damnificadas a través del personal del DIF municipal, hasta que se levante la emergencia esta misma semana.

