Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 1 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 1 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 74%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

