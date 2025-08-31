Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 31 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este domingo 31 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

