Los Pueblos Mágicos de Jalisco son conocidos por su diversidad de flora y fauna, así como por las múltiples actividades para disfrutar. Tanto locales como turistas los visitan, atraídos por la gastronomía, la tradición y la cultura de cada uno de ellos. Estos destinos son una buena opción para visitar en este lunes inició de mes patrio.

El clima juega un papel clave al momento de planear una visita, ya que de él depende qué tan recomendable sea el viaje y si será posible seguir el itinerario sin contratiempos. Por eso, a continuación te compartimos el pronóstico del clima para este lunes 1 de septiembre en algunos de los principales Pueblos Mágicos de Jalisco:

Mazamitla

Chapala

San Pedro Tlaquepaque

Tequila

Tapalpa

Talpa de Allende

Clima en Mazamitla hoy, 1 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 10:00 18° Parcialmente nuboso 11:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 12:00 18° Tormenta con probabilidad de 50% en la región 13:00 17° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 14:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 15:00 17° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 16:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 17:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 18:00 16° Parcialmente nuboso 19:00 15° Parcialmente nuboso 20:00 14° Parcialmente nuboso 21:00 13° Parcialmente nuboso 22:00 13° Cubierto 23:00 14° Parcialmente nuboso

Clima en Chapala hoy, 1 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 10:00 20° Parcialmente nuboso 11:00 21° Parcialmente nuboso 12:00 21° Parcialmente nuboso 13:00 22° Parcialmente nuboso 14:00 23° Parcialmente nuboso 15:00 23° Nubes altas 16:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 17:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 18:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 19:00 22° Parcialmente nuboso 20:00 21° Parcialmente nuboso 21:00 21° Parcialmente nuboso 22:00 21° Parcialmente nuboso 23:00 21° Parcialmente nuboso

Clima en Tequila hoy, 1 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 10:00 24° Nubes y claros 11:00 26° Parcialmente nuboso 12:00 27° Parcialmente nuboso 13:00 28° Nubes altas 14:00 29° Parcialmente nuboso 15:00 29° Nubes altas 16:00 29° Tormenta con probabilidad de 40% en la región 17:00 23° Tormenta con probabilidad de 50% en la región 18:00 23° Parcialmente nuboso 19:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 20:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 21:00 21° Nubes y claros 22:00 20° Parcialmente nuboso 23:00 20° Parcialmente nuboso

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 1 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 10:00 21° Parcialmente nuboso 11:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 12:00 24° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 13:00 25° Parcialmente nuboso 14:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 15:00 26° Parcialmente nuboso 16:00 24° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 17:00 21° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 18:00 21° Parcialmente nuboso 19:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 20:00 19° Nubes y claros 21:00 19° Parcialmente nuboso 22:00 18° Parcialmente nuboso 23:00 18° Parcialmente nuboso

Clima en Tapalpa hoy, 1 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 10:00 19° Parcialmente nuboso 11:00 20° Parcialmente nuboso 12:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 14:00 19° Tormenta con probabilidad de 70% en la región 15:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 16:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 17:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 18:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 19:00 17° Parcialmente nuboso 20:00 16° Nubes altas 21:00 15° Parcialmente nuboso 22:00 15° Parcialmente nuboso 23:00 14° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 1 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 10:00 25° Nubes y claros 11:00 26° Parcialmente nuboso 12:00 28° Parcialmente nuboso 13:00 26° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 14:00 25° Tormenta con probabilidad de 90% en la región 15:00 23° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 16:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 17:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 18:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 19:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 20:00 21° Nubes y claros 21:00 20° Parcialmente nuboso 22:00 20° Neblina 23:00 19° Cubierto

Con información de Meteored**

