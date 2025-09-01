Gracias a las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía de Investigación Regional, un Juez de Control emitió una sentencia condenatoria contra cuatro individuos acusados de desaparición cometida por particulares y trata de personas, hechos que ocurrieron en el municipio de Tala.

Cada uno de los responsables fue condenado a 15 años de prisión, tras acogerse a un procedimiento abreviado que culminó con el fallo condenatorio.

Los acontecimientos se remontan al 28 de julio de 2017, cuando la Fiscalía del Estado inició las indagatorias luego de localizar a varias personas retenidas en el Cerro de Navajas, en Tala. Estas personas declararon haber sido víctimas de desaparición forzada y trata de personas.

Durante el proceso de investigación, un testigo logró identificar a los presuntos responsables y proporcionó información clave sobre el caso. Según la carpeta de investigación, los ahora sentenciados mantenían a diversas personas privadas de su libertad en campamentos y casas utilizadas como centros de operación delictiva.

Como parte de las diligencias, se ejecutaron órdenes de cateo en una finca y un campamento de adiestramiento, donde se encontraron evidencias como armas, ropa y vehículos. Los peritajes reforzaron la acusación del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía, lo cual permitió que los implicados fueran vinculados a proceso por el daño causado a tres víctimas.

Posteriormente, se solicitó un procedimiento abreviado que permitió integrar los cargos por desaparición y trata en una sola causa penal. Con base en ello, el juez emitió una sentencia condenatoria en contra de Julio César “N”, Francisco Javier “N”, Samuel “N” y Juan Manuel “N”, imponiéndoles 15 años de prisión y una multa individual.

Además, también se reconoció el derecho de las víctimas a exigir una compensación por los daños sufridos.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

AO