Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 30 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este sábado 30 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga