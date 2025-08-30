Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 30 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este sábado 30 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

