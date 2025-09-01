Así luce el operativo vial de contraflujo en el regreso a clases (VIDEO)

En este momento y desde antes de las 6:00 de la mañana del lunes 1 de septiembre, elementos de la Policía Vial Jalisco se encuentran desplegados por la avenida López Mateos realizando el operativo vial de contraflujo con la intención de agilizar el paso y evitar tráfico en una de las avenidas con mayor cantidad de flujo de automóviles de la ciudad, especialmente hoy con el regreso a clases de miles de estudiantes de educación básica.

El pasado viernes, el operativo que se lleva a cabo desde el 6 de diciembre, fue extendido por tres kilómetros más, ya que antes comenzaba a partir de Periférico. Sin embargo, las personas que busquen ingresar a la ciudad en dirección de sur a norte, encontrarán que los trabajos viales comienzan a la altura del Palomar. Se espera que esta extensión sea útil para resolver el flujo de más de 100 vehículos diariamente.

Para instaurarlo, se aprovecha un espacio dispuesto entre el camellón y el muro de contención, por lo que es importante tomar precauciones y disminuir un poco la velocidad al tomarlo.

Quienes tomen el contraflujo deben considerar que no hay salidas hacia las incorporaciones al Periférico, sino que está destinado a las personas que se dirigen hacia el norte de la ciudad, por ejemplo, a Las Fuentes, La Calma, Mariano Otero, entre otras.

De acuerdo con el video de Policía Vial Jalisco, el flujo aparenta ser fluido a esta hora de la mañana. Además de la presencia de operativos en esta vía, elementos de la misma dependencia brindan apoyo en distintas escuelas para garantizar la seguridad de estudiantes y peatones, además de agilizar la circulación en las inmediaciones de los planteles educativos. Existen elementos en:

Preparatoria No. 11

Colegio América

Colegio Jean Piaget

Colegio Niños Héroes

Escuela Urbana #108

Escuela Urbana #22

15 de Mayo

