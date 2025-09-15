Han pasado ya casi cuatro meses desde el inicio oficial de la temporada de lluvias, y algunas de las fuentes de abasto de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara han tenido una provechosa recuperación respecto de su capacidad de llenado.

Uno de estos cuerpos acuíferos, y el cual se ha visto bien favorecido por este temporal, es el Lago de Chapala, que representa el 63% del abasto de la ciudad y que, a través de diversos videos en redes sociales, ha mostrado sus altos niveles de agua.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Chapala tenía, al corte del 15 de mayo pasado —fecha en que oficialmente inició el temporal, según los registros del Sistema Meteorológico Nacional (SMN)— un llenado al 49.2% de su capacidad, lo que representaba un total de tres mil 885.81 hectómetros cúbicos.

Gracias a las copiosas lluvias que ha registrado el actual temporal, al 5 de septiembre, el corte más reciente de la estadística de la Conagua, según su Reporte Diario del Nivel de Presas en Jalisco, el volumen creció al 62.24%, teniendo almacenados cuatro mil 914.97 hectómetros cúbicos. Cada hectómetro cúbico representa un millón de metros cúbicos de agua.

Lo anterior quiere decir que, en lo que va del actual temporal, las lluvias han traído al Lago de Chapala un total de mil 029.16 hectómetros cúbicos más de agua, convirtiéndose en una de las recuperaciones más altas registradas (considerando el periodo analizado), por lo menos desde 2019, según estadísticas históricas del Sistema de Monitoreo de Presas y el reporte diario de la Conagua.

Hasta ahora, 2024 ha sido el mejor año de lluvias para Chapala, considerando que en el periodo mencionado, el Lago logró recuperar mil 134.317 hectómetros de agua, con un incremento del 14% en números cerrados.

Cuerpos acuíferos se benefician del temporal de lluvias

Pero no es todo, puesto que Chapala no es el único acuífero beneficiado en la entidad. La Presa Calderón (también conocida como Presa Elías Chávez), otra de las fuentes de agua de la metrópoli —la cual produce alrededor del 14% del recurso que llega a la ciudad— también ha logrado recuperar parte de su volumen.

Según las estadísticas de la Conagua, el pasado 15 de mayo el Reporte Diario del Nivel de Presas de Jalisco indicó que la Presa Calderón se encontraba al 65.44% de su capacidad, con 52.35 hectómetros cúbicos de agua, mientras que para el día 5 de septiembre se encontraba ya al 106.29% de su capacidad medida, con 85.03 hectómetros cúbicos. Esto representa un aumento de 32.68 hectómetros cúbicos más de agua en su volumen de llenado.

Con esta cifra, la Presa Calderón también reporta su segunda mejor recuperación en cuanto al periodo analizado desde 2019, con un incremento del 40.85%. En comparación, en el mismo periodo de 2024 la presa alcanzó un aumento del 53 por ciento.

Otra presa clave para la entidad es la Presa El Zapotillo, inaugurada oficialmente en el mes de agosto de 2024, gracias a la cual llegan tres metros cúbicos por segundo adicionales a la ciudad. Y debido a que la Conagua ha comenzado a analizar sus niveles muy recientemente, no es posible hacer comparaciones respecto del llenado durante el actual temporal.

Sin embargo, el reporte diario de presas compartido por la dependencia federal informa que este cuerpo de agua, al 5 de septiembre de este 2025, se encuentra al 105.53% de su capacidad, con un volumen de 48.386 hectómetros cúbicos de agua.

Niveles del Lago de Chapala son alentadores

Para el investigador y especialista en temas de agua, Juan Pablo Macías, los actuales niveles del Lago de Chapala representan un panorama alentador para la Zona Metropolitana de Guadalajara y los habitantes aledaños al cuerpo de agua, aunque advirtió que la recuperación del vaso lacustre ha sido lenta en este temporal de lluvias.

Explicó que este comportamiento es normal, ya que los suelos y embalses primero deben absorber el agua antes de que comiencen los escurrimientos hacia el lago.

"Los niveles de Chapala no suben de manera significativa porque los escurrimientos no se empiezan a generar hasta que las presas y los embalses del alto, medio y bajo Lerma empiezan a llenarse, y hay que recordar también que los suelos están muy secos al inicio del temporal ", expresó.

El especialista señaló que Chapala aún no alcanza su punto máximo de recuperación, pero confió en que, de continuar las lluvias como hasta ahora, podría llegar por arriba del 70% hacia mediados de octubre, lo que representaría una buena noticia tanto para la salud del ecosistema como para las poblaciones que dependen del lago.

"Yo creo que puede llegar arriba de un 70%, lo cual sería una muy buena noticia para la salud del lago y para los habitantes de la ciudad que dependemos mayormente del suministro de agua desde ahí" , mencionó.

En cuanto a la Presa Calderón, Macías Salazar reconoció que el hecho de que este año superara el 100% de su capacidad es un avance que evita escenarios como el de 2021, cuando el almacenamiento se mantuvo en niveles críticos ocasionando tandeos que desestabilizaron a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Esto, dijo, ha sido gracias a la recepción de caudales provenientes de la presa El Salto, lo que permitió esa recuperación. "Sí es una muy buena noticia, sobre todo considerando que está recibiendo un caudal desde la presa El Salto, y eso ha permitido que la Presa Calderón ya no se haya secado", afirmó.

Respecto a la Presa El Zapotillo, Juan Pablo Macías comentó que, aunque actualmente se encuentra arriba del 100% de su capacidad, aún no se puede dimensionar su verdadero aporte al abasto de Guadalajara. Insistió en que el vaso es pequeño y que la clave está en fortalecer la infraestructura ya existente.

"Lo manejaron como la solución para resolver la crisis de agua en Guadalajara y yo no coincido con eso. Yo creo que lo que más debemos hacer es cuidar lo que ya tenemos y subsanar todas las deficiencias del sistema de distribución en la ciudad" , advirtió.

En este mismo sentido, y aunque las previsiones del temporal son favorables, el Gobierno de Jalisco ha insistido en el llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua en los hogares, tanto en actividades personales como en las domésticas, implementando medidas como: cerrar la llave de agua durante el baño al momento de enjabonarse y recolectar en una cubeta el agua que sale fría en lo que sale la caliente; cerrar la llave mientras te cepillas los dientes (puedes ahorrar hasta 40 litros de agua al día).

También instó a revisar que el fregadero no tenga fugas o esté goteando. "Si el agua final que usaste en tu lavadora no contiene detergente, puedes utilizarla para regar o lavar. Lava tu automóvil con una cubeta y una jerga cuando no esté muy sucio", ha instado el Gobierno de Jalisco.

