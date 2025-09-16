Este martes el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque dio a conocer que sostuvo una mesa de trabajo para conocer los avances que se llevan en torno a las obras impulsadas en el municipio por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco (SIOP), entre las cuales se encuentran la repavimentación de la Carretera a Chapala y la rehabilitación del Camino Real a Colima, vialidades que cruzan por este municipio.

Dicha reunión, dijo, fue presidida por el secretario de Obra Pública del Ayuntamiento, Ernesto Alejandro Alba Otero, y el subsecretario de Infraestructura Social del Estado, José María Goya Carmona, quienes informaron sobre los avances de cinco obras estatales que actualmente se desarrollan en el municipio.

Este es el avance de las obras en Carretera a Chapala y Camino Real a Colima

Aunque no se detalló el avance particular que lleva cada obra, las autoridades afirmaron que, en general los proyectos registran una evolución superior al 60 % en su ejecución, contemplando la repavimentación de la Carretera a Chapala, de las laterales del Anillo Periférico y la rehabilitación del Camino Real a Colima.

Entre las obras se contempla también la ampliación y modernización de la carretera 139 San Martín–El Verde, así como la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero que, concretamente, lleva un avance de alrededor del 90% según han afirmado en ocasiones anteriores las autoridades estatales.

La reunión se llevó a cabo en el Museo Pantaleón Panduro, “donde las y los regidores de las distintas fracciones edilicias, así como delegados municipales, expresaron opiniones, dudas y solicitudes en representación de la ciudadanía. Asimismo, exhortaron a continuar con estas mesas de trabajo con la SIOP, a fin de dar seguimiento a las necesidades de la población en materia de infraestructura”, señaló la alcaldía a través de un comunicado.

En dicha mesa de trabajo, añadió la autoridad municipal, también participaron Joel Iván Zúñiga Gosálvez, director general de Proyectos de Ingeniería de la SIOP, y Omar Paredes Flores, director general de Infraestructura Carretera de la misma dependencia.

