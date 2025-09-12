¿Qué se sabe del festejo por el Grito de Independencia en Guadalajara?

El próximo lunes 15 de septiembre se llevará a cabo en la zona Centro de Guadalajara el festejo por el Grito de Independencia, en donde se esperan cerca de 90 mil asistentes.

El Gobierno de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento, informó del espectáculo que habrá en Paseo Fray Antonio Alcalde. De este modo, las calles del Centro Histórico tapatío serán inundadas por los colores patrios y música con el concierto que se ofrecerá sin costo al público.

¿Qué habrá en el Grito de Independencia en Guadalajara?

A pesar de que varias áreas del Centro Histórico de Guadalajara se encuentran siendo renovadas de cara a la Copa del Mundo del 2026, de la que la ciudad será sede, el gobernador Pablo Lemus anunció que dará el Grito de Independencia en el balcón principal del Palacio de Gobierno.

Las actividades de “El Grito Al Estilo Jalisco" comenzarán las 17:00 horas e incluirán presentaciones artísticas y culturales, además de un espectáculo de pirotecnia desde Plaza de Armas hasta Plaza Guadalajara.

También se contará con actividades en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, a cargo del Gobierno de Guadalajara.

De acuerdo con el gobernador, con el objetivo de no cruzarse con el grito presidencial en la Ciudad de México, se espera que en Guadalajara se realice alrededor de las 21:15 horas.

Tras el primer Grito de Independencia del sexenio de Lemus frente al estado de Jalisco, se tiene prevista la presentación de la Dinastía Aguilar.

Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar, se presentarán en un show sin caballos y sin la compañía de Christian Nodal, quien con motivo de las fiestas patrias cantará en Morelia.

Además, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los asistentes, la Comisaría de Guadalajara, en coordinación con la Policía Vial, la Policía Estatal, la Sedena y la Guardia Nacional pondrán en marcha un operativo para impedir el ingreso de objetos indebidos, como punzocortantes, alcohol o pirotecnia, que puedan generar riesgos.

Para apoyar en estas labores, se espera la presencia de 2 mil elementos.

