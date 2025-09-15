En vísperas del día Grito de Independencia en todo México, esta es la lluvia que podría precipitarse en la ciudad de Guadalajara, de acuerdo con los pronósticos del clima.

Los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical “Mario” —que en este momento moran frente a las costas de Jalisco—, mantendrá precipitaciones muy intensas en los estados del sur y occidente de México. Además, el desplazamiento gradual de la onda tropical número 32 sobre el sureste y sur; una vaguada en altura y la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano, traerán lluvias intensas —de 75 a 150 milímetros— al centro, sur, oriente y occidente del territorio jalisciense, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se espera cielo nublado y lluvia eléctrica en horas de la tarde-noche.

Pronóstico de lluvia en Guadalajara por hora

La cadena meteorológica, Meteored, refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá con cielo nublado y temperaturas que oscilarán de los 26 a los 17 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 30 km/h. Por igual, se registra una lluvia eléctrica —con una acumulación de agua de 4.1 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

08:00 a 10:00 AM 21°C Parcialmente nuboso 11:00 a 02:00 PM 26°C Parcialmente nuboso 03:00 a 06:00 PM 27°C Nubes y claros 07:00 a 08:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 2.6 mm 09:00 a 10:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 0.4 mm 11:00 PM a 12:00 AM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 0.7 mm

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical “Mario”?

El SMN refirió que el centro de la tormenta tropical “Mario” se localizó a 465 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, donde presentó vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

AO