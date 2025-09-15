Esta mañana, la Policía Vial Jalisco en uno de sus recorridos de vigilancia sobre avenida Patria encontró a una perrita caminando entre los vehículos de dicha vialidad en su cruce con la calle Niños Héroes en la Colonia Camichines de San Pedro Tlaquepaque en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Para evitar cualquier accidente que pudiera poner en riesgo su vida o la de los conductores circulantes por dicha zona. La dependencia señaló que fue entregada sana y salva a sus dueños. Sin embargo, bajo esa misma publicación, dos usuarios de la red social comentaron ser los dueños de la mascota.

Los usuarios Evelyn Vazqz y Luis Gonzalez señalan que son los dueños de la perrita que tendría el nombre de "Mila" e incluso revelan tener evidencia de su escape de casa. El canino habría salido el día de ayer cerca del Telmex ubicado sobre avenida Patria en dicha colonia, por lo que coincidiría con el lugar del rescate. Además, este par de usuarios alerta de la situación porque "Mila" aún estaría amamantando a su cachorrita.

Policía Vial Jalisco puede ser contactado a través del número especial de reportes 33 3819 2427 de la Comisaría de la Policía Vial del estado de Jalisco, así como a la Comisaría Vial con el teléfono 33 3819 2400 Ext. 17054.

En este día, como todas las mañanas, diversos elementos se encuentran desplegados en el AMG atendiendo los diversos operativos viales como los siguientes:

Apoyo a peatones en las inmediaciones del Mercado de Abastos

Apoyo a peatones en las inmediaciones del Mercado de Felipe Ángeles

Operativo de vigilancia en Calzada Lázaro Cárdenas hacia la Calzada González Gallo

Operativo de contraflujo en avenida López Mateos

