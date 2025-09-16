Clima HOY, 16 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

El puente largo concluye hoy, 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Si estás pensando en disfrutar este último día de descanso pasando el tiempo en alguno de estos Pueblos Mágicos:

Mazamitla

Chapala

San Pedro Tlaquepaque

Tequila

Tapalpa

Talpa de Allende

Te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.

El día de hoy, martes 16 de septiembre, la Onda Tropical núm. 32, que se desplazará sobre el occidente de la República Mexicana y está asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán, Colima y Jalisco, previéndose temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados.

En el estado de Jalisco se prevé, por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío en la zona montañosa.

Clima en Mazamitla hoy, 16 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 16° Parcialmente nuboso 10:00 18° Parcialmente nuboso 11:00 19° Parcialmente nuboso 12:00 20° Parcialmente nuboso 13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 14:00 20° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 15:00 18° Tormenta con probabilidad de 90% en la región 16:00 17° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 17:00 16° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 18:00 16° Parcialmente nuboso 19:00 15° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 20:00 14° Parcialmente nuboso 21:00 14° Parcialmente nuboso 22:00 14° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región 23:00 13° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región

Clima en Chapala hoy, 16 de septiembre

Hora Temperatura Se pronóstica 9:00 19° Parcialmente nuboso 10:00 20° Parcialmente nuboso 11:00 21° Parcialmente nuboso 12:00 22° Parcialmente nuboso 13:00 23° Parcialmente nuboso 14:00 23° Nubes y claros 15:00 23° Nubes y claros 16:00 24° Nubes y claros 17:00 23° Nubes y claros 18:00 23° Parcialmente nuboso 19:00 23° Parcialmente nuboso 20:00 19° Tormenta con probabilidad de 50% en la región 21:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 22:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 23:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región

Clima en Tequila hoy, 15 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 21° Nubes y claros 10:00 23° Nubes y claros 11:00 25° Parcialmente nuboso 12:00 26° Nubes altas 13:00 27° Nubes altas 14:00 28° Nubes y claros 15:00 29° Parcialmente nuboso 16:00 29° Nubes y claros 17:00 28° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 18:00 23° Tormenta con probabilidad de 70% en la región 19:00 20° Tormenta con probabilidad de 70% en la región 20:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 21:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 22:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 23:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 15 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 19° Parcialmente nuboso 10:00 21° Parcialmente nuboso 11:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 12:00 24° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 13:00 25° Parcialmente nuboso 14:00 26° Parcialmente nuboso 15:00 26° Parcialmente nuboso 16:00 26° Nubes y claros 17:00 25° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 18:00 23° Tormenta con probabilidad de 50% en la región 19:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 20:00 19° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 21:00 18° Tormenta con probabilidad de 60% en la región 22:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 23:00 18° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región

Clima en Tapalpa hoy, 15 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 17° Parcialmente nuboso 10:00 19° Parcialmente nuboso 11:00 21° Parcialmente nuboso 12:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 13:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 14:00 22° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 15:00 21° Tormenta con probabilidad de 90% en la región 16:00 20° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 17:00 17° Tormenta con probabilidad de 80% en la región 18:00 17° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 19:00 16° Parcialmente nuboso 20:00 16° Parcialmente nuboso 21:00 15° Parcialmente nuboso 22:00 15° Parcialmente nuboso 23:00 14° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 15 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica 9:00 21° Parcialmente nuboso 10:00 24° Nubes y claros 11:00 26° Parcialmente nuboso 12:00 26° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 13:00 26° Tormenta con probabilidad de 70% en la región 14:00 24° Tormenta con probabilidad de 90% en la región 15:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región 16:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 17:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región 18:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región 19:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 20:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 21:00 20° Parcialmente nuboso 22:00 20° Parcialmente nuboso 23:00 20° Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua**

