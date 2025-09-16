Martes, 16 de Septiembre 2025

Clima HOY, 16 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Conoce el pronóstico del clima para este martes 16 de septiembre de algunos de los emblemáticos Pueblos Mágicos que alberga Jalisco

Por: Anel Solis

Para el día de hoy, 16 de septiembre se pronostica cielo parcialmente nuboso y lluvias en algunos Pueblos Mágicos de Jalisco. UNSPLASH/ R. Ce/ UNSPLASH/ T. Beach

El puente largo concluye hoy, 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Si estás pensando en disfrutar este último día de descanso pasando el tiempo en alguno de estos Pueblos Mágicos:

  • Mazamitla
  • Chapala
  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tequila
  • Tapalpa
  • Talpa de Allende

Te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.

El día de hoy, martes 16 de septiembre, la Onda Tropical núm. 32, que se desplazará sobre el occidente de la República Mexicana y está asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán, Colima y Jalisco, previéndose temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados.

En el estado de Jalisco se prevé, por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío en la zona montañosa.

Clima en Mazamitla hoy, 16 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 16° Parcialmente nuboso
10:00 18° Parcialmente nuboso
11:00 19° Parcialmente nuboso
12:00  20° Parcialmente nuboso
13:00 21° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
14:00  20° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
15:00  18° Tormenta con probabilidad de 90% en la región
16:00  17° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
17:00  16° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
18:00  16° Parcialmente nuboso
19:00  15° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
20:00 14° Parcialmente nuboso
21:00  14° Parcialmente nuboso
22:00  14° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
23:00  13° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región

Clima en Chapala hoy, 16 de septiembre

Hora Temperatura Se pronóstica
9:00 19° Parcialmente nuboso
10:00 20° Parcialmente nuboso
11:00 21° Parcialmente nuboso
12:00 22° Parcialmente nuboso
13:00 23° Parcialmente nuboso
14:00 23° Nubes y claros
15:00  23° Nubes y claros
16:00  24° Nubes y claros
17:00  23° Nubes y claros
18:00 23° Parcialmente nuboso
19:00 23° Parcialmente nuboso
20:00  19° Tormenta con probabilidad de 50% en la región
21:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
 22:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
23:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región

Clima en Tequila hoy, 15 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 21° Nubes y claros
10:00 23° Nubes y claros
11:00 25° Parcialmente nuboso
12:00  26° Nubes altas
13:00  27° Nubes altas
14:00  28° Nubes y claros
15:00  29° Parcialmente nuboso
16:00  29° Nubes y claros
17:00 28° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
18:00  23° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
19:00  20° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
20:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
21:00  20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
22:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
23:00 19° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región

Clima en San Pedro Tlaquepaque hoy, 15 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 19° Parcialmente nuboso
10:00 21° Parcialmente nuboso
11:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
12:00  24° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
13:00  25° Parcialmente nuboso
14:00 26° Parcialmente nuboso
15:00  26° Parcialmente nuboso
16:00  26° Nubes y claros
17:00  25° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
18:00  23° Tormenta con probabilidad de 50% en la región
19:00 20° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
20:00  19° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
21:00  18° Tormenta con probabilidad de 60% en la región
22:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
23:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región

Clima en Tapalpa hoy, 15 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 17° Parcialmente nuboso
10:00 19° Parcialmente nuboso
11:00 21° Parcialmente nuboso
12:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
13:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
14:00  22° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
15:00  21° Tormenta con probabilidad de 90% en la región
16:00  20° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
17:00  17° Tormenta con probabilidad de 80% en la región
18:00  17° Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
19:00  16° Parcialmente nuboso
20:00  16° Parcialmente nuboso
21:00  15° Parcialmente nuboso
22:00  15° Parcialmente nuboso
23:00  14° Parcialmente nuboso

Clima en Talpa de Allende hoy, 15 de septiembre

Hora Temperatura Se pronostica
9:00 21° Parcialmente nuboso
10:00 24° Nubes y claros
11:00 26° Parcialmente nuboso
12:00  26° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
13:00  26° Tormenta con probabilidad de 70% en la región
14:00  24° Tormenta con probabilidad de 90% en la región
15:00 23° Lluvia débil con probabilidad de 90% en la región
16:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
17:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 80% en la región
18:00 22° Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
19:00  22° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
20:00  21° Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
21:00  20° Parcialmente nuboso
22:00  20° Parcialmente nuboso
23:00  20° Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua**

