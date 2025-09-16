Clima HOY, 16 de septiembre en los Pueblos Mágicos de Jalisco

El puente largo concluye hoy, 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Si estás pensando en disfrutar este último día de descanso pasando el tiempo en alguno de estos Pueblos Mágicos:Te decimos si necesitas preparar ropa cómoda o paraguas; este es el pronóstico del clima de algunos Pueblos Mágicos de Jalisco.El día de hoy, martes 16 de septiembre, la Onda Tropical núm. 32, que se desplazará sobre el occidente de la República Mexicana y está asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán, Colima y Jalisco, previéndose temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados.En el estado de Jalisco se prevé, por la mañana, ambiente fresco a templado, siendo frío en la zona montañosa.Con información de Meteored y la Comisión Nacional del Agua*** * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS