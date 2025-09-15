Como parte del ejercicio de rendición de cuentas en el marco de su primer informe de gobierno, el alcalde de El Arenal, Gildardo Partida Hermosillo, destacó la mejora en servicios públicos y seguridad, cuatro de las demandas prioritarias para la población del municipio, y las cuales fueron identificadas tras realizar recorridos casa por casa, aseguró.

El primer edil detalló que el 64 por ciento de los habitantes reconoce mejoras en el municipio, lo que confirma una gestión cercana, bien evaluada y con un rumbo claro. Destacó la construcción de pozos de agua, la sustitución de luminarias por tecnología LED, el fortalecimiento de la Comisaría municipal con más elementos, equipo y programas de prevención y la renovación del servicio de recolección de basura con nuevas rutas, un camión nuevo y campañas de separación.

La recaudación de impuestos ha aumentado en un 15 por ciento en el primer año de gobierno, lo que se ha traducido en más obras públicas para las colonias, mientras que se han destinado más de 30 millones de pesos para infraestructura educativa, resaltó.

“En agua potable, construimos y equipamos dos pozos nuevos, y reforzamos la red para dar abasto más seguro y regular. Además, reforzamos la red hidráulica con mantenimiento preventivo y acciones de distribución equitativa, asegurando que el vital líquido llegue con mayor regularidad y calidad a los hogares de El Arenal”, comentó.

“En alumbrado público, reemplazamos más de mil 600 lámparas viejas por lámparas LED. Ahora nuestras calles están mejor iluminadas, lo que da más seguridad, facilita el paso de peatones y vehículos y brinda un ambiente más tranquilo y digno para todas las familias”, añadió Partida Hermosillo.

En cuanto a seguridad pública, el alcalde precisó que se sumaron 11 nuevos elementos a la Comisaría, mientras que los programas de prevención social de delitos beneficiaron a cuatro mil 300 estudiantes y a 470 padres de familia. La estratega demuestra un plan de trabajo que combina el incremento de la presencia policial en calles del municipio y el trabajo conjunto con la ciudadanía, afirmó.

Por su parte, también destacó la donación de su sueldo como presidente municipal desde que asumió el cargo. “Desde el primer día decidí donar todo mi sueldo a escuelas, lo que al final del año será más de 440 mil pesos. Lo hago convencido de que la mejor inversión es la educación de nuestra niñez y juventud, porque cada pese se multiplica en oportunidades y sueños cumplidos”.

Por último, Partida Hermosillo concluyó que para los próximos dos años de su administración apostará por más obras públicas, más seguridad, turismo y oportunidades que permitan un desarrollo integral de todos los habitantes del municipio.

“El Arenal es más que un municipio: es un sueño compartido y un futuro que late en cada hijo de esta tierra. Este gobierno no es de una sola voz, es el eco de todo un pueblo que trabaja y sueña. No venimos a prometer imposibles, sino a cumplir y servir. ¡Que viva el Arenal y que viva la esperanza de su gente”, finalizó.

En el primer informe de gobierno también estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, Marta Estela Arizmendi Fombona, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, el secretario estatal de Movimiento Ciudadano, César Padilla, la coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, Claudia Murguía, y el subsecretario de Educación estatal, Fernando Lozano.

Respalda 85% de la población administración en el municipio

Con una aprobación del 85 por ciento en su primer año al frente del Ayuntamiento de El Arenal, el presidente municipal, Gildardo Partida Hermosillo, ha apostado por una gestión cercana y con un rumbo definido, en el que se atienden cuatro prioritarias urgencias que los habitantes han señalado: alumbrado, agua, seguridad y recolección de basura.

El aumento del 15 por ciento en la recaudación de impuestos ha permitido mejorar los servicios públicos y que los habitantes vean reflejado su dinero en beneficios para sus colonias, todo con un enfoque de servir antes que de imponer, indicó.

La población ha recibido de buena forma la construcción de dos pozos de agua potable para garantizar el abasto, la modernización de las luminarias públicas del municipio para garantizar trayectos más seguros para peatones y automovilistas, el reforzamiento de la Comisaría con nuevos elementos y campañas de prevención y la mejora en el servicio de recolección de basura, con la adquisición de un camión, campañas de separación de residuos a fin de que sea más eficiente, oportuna y sustentable y la reorganización de rutas.

“El 2 de julio (de 2024) el pueblo de El Arenal me dio el mayor honor: elegirme su presidente municipal y confiarme la responsabilidad de representarlos tres años. Esa confianza es un mandato que asumo con humildad y compromiso. El 1 de octubre (de 2024) iniciamos la historia de un gobierno que no promete imposibles, sino que entrega resultados, porque el verdadero poder está en servir a nuestra gente”, mencionó el primer edil durante su primer informe de gobierno realizado el pasado 12 de septiembre.

Como parte de otras obras públicas que han mejorado la calidad de vida de los habitantes de El Arenal, en octubre pasado, en coordinación con empresarios locales, el Ayuntamiento rehabilitó 9.2 kilómetros de carreteras, labores que benefician a miles de conductores que circulan diariamente por Guadalajara - Nogales y Guadalajara - Ameca.

Con una inversión de 295 mil 458 pesos, la intervención se realizó en un lapso de 10 días, con jornadas de 25 horas para evitar molestias para conductores. En total participaron 22 patrocinadores y 48 empresas, una de ellas la que dirige Partida Hermosillo, El Castillo de Tequila, que genera empleo en El Arenal, y que busca unir la tradición de la bebida espirituosa con un espacio turístico para los habitantes y visitantes.

Por su parte, durante este primer año también destacan las gestiones que el alcalde realizó con el secretario de Transporte estatal, Diego Monraz, y la secretaria de Asistencia Social, Priscila Franco, para fortalecer la coordinación entre el Gobierno del Estado y el municipio en transporte e infraestructura vial, con miras a fortalecer la seguridad y conectividad con las comunidades más rezagadas de El Arenal, y la ampliación de programas sociales del estado a los sectores de la población más vulnerable del municipio, a fin de impulsar su bienestar, inclusión y desarrollo integral.

“Este gobierno es la voz de todos, el eco de un pueblo que no deja de soñar y que no deja de trabajar. Con la unidad de nuestra gente y el respaldo de las instituciones, vamos a demostrar que El Arenal tiene destino de grandeza”, finalizó el alcalde su primer informe de gobierno.

Dona su sueldo a las escuelas locales

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa de El Arenal y brindar la mayor cantidad de oportunidades a los alumnos de educación básica del municipio, el alcalde, Gildardo Partida Hermosillo, dio a conocer durante su primer informe de gobierno que dona íntegro todo su salario a planteles educativos, suma que asciende a 43 mil 137 pesos mensuales.

En total, el presidente municipal percibe 56 mil 721 pesos al mes antes de impuestos, pero la cantidad que dona cada 30 días es la que recibe después de reducciones, detalló. Para el final del año, la cantidad total que habría donado a escuelas públicas del municipio superará los 440 mil pesos. Éste fue un compromiso que hizo durante la campaña, y hasta la fecha ha mantenido la entrega de apoyos mes con mes.

Uno de los planteles beneficiados fue la Escuela Primaria Álvaro Obregón Número 450, en la zona Centro del municipio, la cual recibió la donación en julio pasado. El cheque fue entregado en la Casa Cultural El Arenal, en el marco de la ceremonia de graduación de los menores de la generación 2019-2025.

“La educación es la piedra angular del desarrollo de nuestro municipio. Cuando hay voluntad y compromiso, el cambio en las aulas es posible. Invertir en la formación académica de nuestras niñas, niños y jóvenes es sembrar las bases para una comunidad más equitativa, próspera y consiente. Cada estudiante que egresa representa una oportunidad para construir un mejor futuro colectivo, donde el conocimiento y los valores transformen realidades”, dijo el primer edil durante la entrega de la donación.

En tanto, otro de los planteles beneficiados fue el Preescolar Amado Nervo, en la delegación de Huaxtla, lo que representó la octava entrega de su sueldo como donativo. “El presidente entregó un cheque a docentes y madres y padres de familia, quienes destinarán este apoyo a la adquisición de equipos de seguridad, la construcción de la barda perimetral y otras mejoras fundamentales para brindar un entorno escolar más seguro y digno. Con hechos, demostramos que la educación transforma comunidades. ¡Seguimos trabajando por un El Arenal con oportunidades para todas y todos!”, compartió el Ayuntamiento en sus redes sociales.

Por su parte, los habitantes del El Arenal han reconocido el compromiso del alcalde con la educación, al nombrarlo padrino de generación o invitado especial en varios planteles, como Escuela Secundaria Foránea Mixta No. 8, de la Preparatoria El Arenal, de la Universidad Regional de Tequila, entre otros.

CT