Con una participación de 25 mil 466 niñas, niños y adolescentes de 123 municipios de Jalisco, esta mañana se dieron a conocer los resultados de la Consulta infantil "¡El Jalisco que yo quiero!", con la cual se identificó que la educación, salud mental, recreación, seguridad y pobreza son los cinco temas que más preocupan a las infancias del estado, mismos rubros que fueron incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024 – 2030, publicado el pasado 3 de septiembre.

La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, explicó que los menores piden más maestros en sus escuelas y psicólogos para ellos y para sus padres, así como mayor acceso a información, sobre todo en educación sexual, adicciones, buena alimentación, embarazos no deseados y abusos. Asimismo, destacaron temor a ser asaltados, falta de recursos, deserción escolar por necesidad económica, instalaciones educativas deficientes y escasez de materiales en planteles educativos.

Te puede interesar: Se registra multihomicidio en la colonia Las Juntas en Tlaquepaque

En tanto, como temas prioritarios, también resaltaron entornos seguros y saludables y cuidado del medio ambiente, rubro en el que coincidieron con los resultados de la consulta a adultos. Con estos resultados, dijo la funcionaria, se espera "prevenir y atender oportunamente la violencia, fortalecer la salud mental y prevenir adicciones, garantizar un trato igualitario, impulsar el desarrollo integral en la primera infancia, reducir de manera significativa el embarazo infantil y adolescente, consolidar entornos familiares seguros, regionalizar la Procuraduría de Protección y consolidar centros de atención a la niñez".

La secretaria reconoció las propuestas de las infancias y la necesidad de integrarlas en el Plan de Gobernanza y en distintos espacios públicos. "Tenemos que incluir al sector de las niñas, niños y adolescentes en la vida institucional de las diferentes organizaciones e instituciones que conforman la estructura del Estado, de los municipios e, incluso, de las diferentes organizaciones de la sociedad que también se estructuran en cada municipio y en cada espacio público", anotó.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Thais Loera Ochoa, señaló que esta consulta infantil representa un hecho histórico, una deuda saldada con las infancias. Recordó que en 2015 se aprobó una ley en Jalisco que garantiza el derecho de participación de los menores en las políticas públicas.

"Si invertimos en infancia como algo prioritario, debemos de tener la certeza que vamos a tener una mejor sociedad. Debemos de tener la certeza que vamos a prevenir muchos problemas que posiblemente como adultos ni siquiera tenemos ya capacidad para sacar adelante […]. Es la primera vez que se llaman y que se toman en cuenta que se toman las voces de niños de primera infancia, es decir, aquí la participación inició desde niñas y niños de tres años" , comentó.

No te pierdas: Este será el día con más lluvia para Guadalajara esta semana

Por último, Mateo del Real Gálvez, representante del cabildo infantil de Zapopan, señaló que los resultados arrojan que las infancias del estado quieren vivir sin miedo, violencia y bullying; quieren una educación de calidad, con maestros preparados, escuelas limpias y cercanas; contar con acceso a médicos, atención psicológica y alimentación saludable.

"Sobre todo, pedimos que nuestra voz se escuche siempre, no solo en esta consulta. Para nosotras y nosotros este ejercicio significa que el gobierno empieza a vernos, no solo como el futuro, sino como parte del presente de Jalisco, porque cuando se escucha lo que pensamos, se pueden construir mejores soluciones para todas y todos", enfatizó.

Mantente informado: Capturan a homicida que había huido de Zacatecas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB