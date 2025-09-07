Algunos padres acostumbran a darles café a sus hijos; aunque sea en cantidades reguladas, podría ser dañino para su salud.Según la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), se estima que el 73 % de los niños consumen productos con cafeína a diario. Lo más alarmante es que aproximadamente la mitad de los niños en el mundo consumen bebidas energéticas semanalmente.De acuerdo al sitio oficial de Bupasalud, para muchas personas, debido a sus condiciones de salud o características individuales, consumir café puede resultar muy perjudicial, incluso si solo se trata de una taza al día.Incluso quienes gozan de buena salud y toleran el café pueden experimentar efectos negativos si consumen más de tres tazas diarias.Estos efectos pueden incluir:Además, “los estudios muestran que ingerir grandes cantidades de cafeína se relaciona con niveles más altos de estrés, depresión y ansiedad en los niños”, señaló el Dr. Kronborg.Los expertos recomiendan que, en lugar de que las y los niños consuman esta bebida, la sustituyan con agua, ya que es una manera sana de mantenerse activos e hidratados.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS