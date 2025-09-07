Algunos padres acostumbran a darles café a sus hijos; aunque sea en cantidades reguladas, podría ser dañino para su salud.

Según la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), se estima que el 73 % de los niños consumen productos con cafeína a diario. Lo más alarmante es que aproximadamente la mitad de los niños en el mundo consumen bebidas energéticas semanalmente.

¿Cuáles son las desventajas de tomar café?

De acuerdo al sitio oficial de Bupasalud, para muchas personas, debido a sus condiciones de salud o características individuales, consumir café puede resultar muy perjudicial, incluso si solo se trata de una taza al día.

Incluso quienes gozan de buena salud y toleran el café pueden experimentar efectos negativos si consumen más de tres tazas diarias.

¿El café es malo para los niños?

Los niños pueden tolerar menos el café a comparación de un adulto. Según Brenda Kronborg , DO, pediatra de Banner Children's, “Esto se debe a que cuanto más pequeña es la persona, menor es la cantidad de cafeína que necesita consumir para producir el efecto adverso de la sensibilidad a la cafeína”.

Estos efectos pueden incluir:

Problemas de sueño o inquietud: pueden alterar los ciclos de descanso del niño, afectando el desarrollo del cerebro y del cuerpo.

pueden alterar los ciclos de descanso del niño, afectando el desarrollo del cerebro y del cuerpo. Mal humor e irritabilidad.

Nerviosismo y temblores.

Dolores de cabeza.

Malestar estomacal y náuseas.

Dependencia de la cafeína: el consumo prolongado puede generar adicción y síntomas de abstinencia.

Además, “los estudios muestran que ingerir grandes cantidades de cafeína se relaciona con niveles más altos de estrés, depresión y ansiedad en los niños”, señaló el Dr. Kronborg.

Los expertos recomiendan que, en lugar de que las y los niños consuman esta bebida, la sustituyan con agua, ya que es una manera sana de mantenerse activos e hidratados.

