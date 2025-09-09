Luego de la tormenta registrada la tarde y noche de ayer lunes, una de las zonas más afectadas de la ciudad fue la zona de Adolf Horn, que generó inundaciones en esta avenida a lo largo de su extensión, y que mantiene afectaciones entre Altus Bosques y Avenida Concepción.

Al respecto, y antes de comenzar su primer informe de gobierno, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino, destacó que el personal del ayuntamiento, de distintas áreas, trabaja desde anoche para solventar las afectaciones, generadas por el desbordamiento del Arroyo Seco, que viene desde Zapopan y pasa también por este municipio.

"Desde la tarde-noche, con Protección Civil del Estado, con la CEA, con Conagua, y gracias al trabajo conjunto, hoy podemos decir que no tenemos ningún daño estructural, que no tenemos ninguna situación que nos pueda alertar. No obstante, eso, he de decirles, también que reconocemos a todas las corporaciones que no han dormido, que están trabajando en todas las calles", instó el alcalde.

Quirino afirmó que una vez que concluya la rendición de su informe, se trasladará a la zona afectada para supervisar los avances de saneamiento. "Y decirles que, de todo corazón, el trabajo en equipo siempre va a ser lo más importante", añadió.

Debido a la situación generada por el desbordamiento de este arroyo, desde anoche muchos vehículos quedaron varados, incluyendo transporte público, obligando a las personas a quedarse dentro de los automotores hasta 12 horas, según diversos reportes en redes sociales.

Además, el agua dejó inundaciones en distintas empresas, impidiendo la carga y salida de mercancías.

AO

