Este día, la Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado en donde informa que gracias al trabajo de investigación de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, se han logrado 38 vinculaciones a proceso en el estado.

Las personas imputadas cometieron los actos delictivos entre los años 2016 y 2025 en agravio de menores de edad, de los cuales se presenta el siguiente desglose:

18 asuntos relacionados con abuso sexual infantil

9 por abandono de familiares

5 por maltrato infantil

4 por abandono de personas

Uno por corrupción de menores

Uno por violencia familiar

Las investigaciones que derivaron dichas vinculaciones a proceso se registraron en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La incidencia de estas agresiones en contra de menores de edad se reflejó de manera particular en los municipios de:

Guadalajara - 10 asuntos

Tlajomulco de Zúñiga - 7

San Pedro Tlaquepaque - 7

Tonalá - 3

Zapopan - 11

En el marco de estas indagatorias, se logró la detención de 29 individuos que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por medio de la Dirección General de Amparos, Segunda Instancia y de Mandamientos Judiciales, lo que permitió su presentación inmediata ante las autoridades judiciales. Adicionalmente, 9 personas más que, aunque no contaban con una orden de aprehensión, fueron citadas por el Juez de Control para su comparecencia, donde se les imputaron los cargos correspondientes.

De las 38 personas que fueron procesadas, el Juez de Control dictó diversas medidas cautelares, con el objetivo de asegurar su comparecencia y garantizar la seguridad de las víctimas.

En 16 casos, se dictó la prisión preventiva oficiosa, mientras que en 13 asuntos se aplicaron medidas cautelares diversas, además, a 5 de los imputados se les impuso la prisión preventiva justificada, y en 4 casos el Juez de Control, a su consideración y después de ser vinculados a proceso, solicitó la suspensión condicional del proceso.

Las investigaciones revelaron que, en 27 de los casos, los agresores tenían una relación familiar con las víctimas, lo que subraya la vulnerabilidad de los menores en su propio entorno. En 11 de los asuntos restantes, los responsables fueron identificados como conocidos de las víctimas .

En el Área Metropolitana las denuncias en agravio de menores de edad pueden presentarse en la Unidad de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, ubicada en el edificio de Ciudad Niñez en Avenida de Las Américas 599, Colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara.

Fuera de la Zona Metropolitana se debe acudir ante el Ministerio Público más cercano.

