A través de un comunicado y, gracias al resultado previo labores de la Vicefiscalía en Investigación Regional, la Fiscalía informó de la vinculación a proceso de Nayeli Alejandra “N” —detenida en Tijuana, Baja California—, por su presunta participación en el secuestro y posterior muerte de una mujer, en hechos acontecidos en el Municipio de Ameca, en Jalisco.

La investigación y diligencias de campo del Agente del Ministerio Público, detallan que el 9 de octubre de 2022, la imputada, tuvo una discusión y un altercado físico con la víctima. Durante la pelea, Nayeli Alejandra “N” presuntamente amenazó a la víctima.

Al día siguiente, la víctima, estaba afuera de la escuela de su hijo cuando fue interceptada por un vehículo. De este habrían descendido la señalada y otros dos cómplices, quienes la golpearon y la subieron a la fuerza al auto.

Durante el traslado, la víctima presuntamente fue brutalmente agredida y asfixiada con una agujeta, para luego ser abandonada inconsciente en un camino de terracería en la ranchería conocida como El Cuis.

La víctima fue encontrada aún con vida y trasladada a un hospital en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde falleció el 6 de noviembre del mismo año a causa de las lesiones provocadas.

Tras su detención y puesta a disposición de un Juzgado, en la audiencia de vinculación a proceso se consideró que las pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público con sede en Ameca, eran las requeridas para dictar auto de vinculación por el delito de secuestro agravado, en la modalidad de causar un daño o perjuicio a la persona privada de la libertad que resulta en su muerte.

Como medida cautelar, la autoridad jurisdiccional ordenó la prisión preventiva oficiosa por un año y cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO