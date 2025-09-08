Gracias a un operativo realizado entre la Fiscalía General del Estado de Zacatecas y Policías de Investigación —adscritos a la Dirección de Órdenes de Aprehensión—, el pasado 3 de septiembre se detuvo a Javier “N”, quien era buscado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daño en las cosas.

La detención se llevó a cabo en calles de la Colonia Zona Industrial, en el Municipio de Guadalajara. La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado de Control y Juicio Oral Penal de Zacatecas.

Los cargos contra el detenido se derivan de un accidente vehicular ocurrido el 10 de junio de 2021. De acuerdo con la investigación, Javier “N” conducía una camioneta Silverado en la carretera federal número 45, con dirección a la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas. En ese lugar, impactó contra un vehículo Volkswagen, lo que resultó en la muerte de una persona y lesiones graves a otras cuatro.

Tras el accidente, los conductores involucrados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público. Aunque inicialmente se les impusieron medidas cautelares, Javier “N” se dio a la fuga y se habría refugiado en el Municipio de Villa Hidalgo, en el Estado de Jalisco.

Al no presentarse a sus audiencias, se emitió la orden de aprehensión en su contra, ya cumplimentada.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

