Este lunes 08 de septiembre arranca una nueva semana y el pronóstico de lluvia para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se mantiene.

Para hoy, según The Weather Channel, Guadalajara espera formación de tormentas por la tarde . La temperatura máxima podría alcanzar los 28 °C. Se prevén vientos suaves y variables. Existe 60% de probabilidad de lluvia.

Por la noche, se pronostican tormentas fuertes . Mínima de 17 °C. Vientos suaves y variables. Además de 90% de probabilidad de lluvia. Se esperan lluvias de 25-50 mm.

Lluvia para Guadalajara durante la semana

Lunes 08 66% de probabilidad de lluvia 28 – 27 °C Martes 09 45% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C Miércoles 10 72% de probabilidad de lluvia 27 – 16 °C Jueves 11 77% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C Viernes 12 60% de probabilidad de lluvia 27 – 16 °C Sábado 13 57% de probabilidad de lluvia 27 – 16 °C Domingo 14 55% de probabilidad de lluvia 27 – 16 °C

No te pierdas: Dólar APALEA al peso la primera semana de septiembre

El pronóstico del clima este lunes (09:00 horas) revela que la semana que va del lunes 08 al domingo 14 de septiembre será lluviosa para Guadalajara, aunque a mitad de ella, miércoles y jueves, es más probable que las precipitaciones se presenten en la ciudad . Esta proyección puede variar, según evolucionen las condiciones meteorológicas.

Clima nacional del martes 09 al jueves 11 de septiembre de 2025

El monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país.

El sistema frontal núm. 2 permanecerá estacionario sobre el noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del territorio nacional y divergencia, generarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Una nueva onda tropical se aproximará y desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur de la República Mexicana, propiciando en su recorrido lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, centro y oriente de México.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio mexicano, entidades del litoral del Pacífico, del golfo de México y la península de Yucatán.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA