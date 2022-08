"Doble R", ligado a bloqueos en Jalisco y Guanajuato

Un enfrentamiento entre militares y delincuentes en los límites de Ixtlahuacán del Río y Cuquío detonó una serie de bloqueos con siete vehículos incendiados. En Zapopan dejaron tres unidades del transporte público, dos autos particulares y un camión de reparto de refresco en llamas, pero sin lesionados. En la madrugada del miércoles, también se registraría el incendio de una tienda en el mismo municipio.

También, por la noche del martes, grupos delincuenciales sembraron el terror en Celaya, Irapuato y Silao con la quema de al menos 17 tiendas, sobre todo tiendas Oxxo, farmacias, así como diversos vehículos; en distintos videos se aprecia la presencia de un grupo armado, miembros del Cártel Nueva Generación (CNG) en Michoacán, liderado por Ricardo Ruiz Velazco, alias el "Doble R".

¿Pero quién es Ricardo Ruiz Velazco, alias el "Doble R"?

Ricardo Ruiz Velazco, alias el "Doble R" o el "Tripa" es uno de los líderes con mayor poder en el Cártel Nueva Generación (CNG).

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señala que el "Doble R" se inició sus actividades delictivas como parte de esta organización criminal en Jalisco.

Sin embargo, el "Doble R" se expandió inicialmente a Michoacán y, posteriormente, hizo lo propio en Guanajuato y Zacatecas.

Además, al "Doble R" se le adjudica la realización y difusión de videos donde muestran su arsenal con el que se dicen listos para enfrentar la guerra contra organizaciones delictivas rivales y el propio Gobierno de México.

"Soy el Doble R y brindo por Michoacán": el corrido del líder delincuencial

El líder del Grupo Élite cuenta con un corrido interpretado por la agrupación "Los Alegres del Barranco", en el que mencionan que el "Doble R", presuntamente viene de "abajo" y por esta razón entra al mundo delincuencial, así como su gusto por las armas.

Aquí la letra:

Cuatro letras tiene el cartel de donde soy

Grupo Élite para el combate

Como "El Doble R", así conocido soy

Y esas letras son mi clave

Yo soy de Jalisco, un saludo al 03

Mi respeto pa' su padre

Acá por la Sierra, seguidos en un convoy

Vestidos de militares

Con los lanzacohetes, minimizo un cincuentón

Y RPG que no falten

Puras trocas duras bien entrenados también

Y listos para el combate

Yo vengo de abajo, nunca me voy a olvidar

Por qué me metí a este jale

Y es que a mi familia adelante quise que sacar

Y uno tiene que atorarle

Somos un equipo, bien organizado está

Ya peleamos en cuatro estados

Aquí en Guanajuato ahorita me toca andar

Después me voy pa' otro lado

Me gusta enfiestarme también las armas calar y bailar con los

Y bailando los caballos

Soy el doble R y brindo por Michoacán

Y ese señor de los gallos

El "Doble R" y su relación con "El Mencho"

El "Doble R", es el líder de la célula de este grupo, del CNG en Michoacán; hay una participación de esta fracción del grupo delictivo en el 2019. "Ellos son los que hacen un ataque en contra de la Policía de Villagran", señaló Luis Cresencio Sandoval el 19 de julio de 2020.

El secretario de Defensa mencionó que en ese ataque policial hubo tres muertos, un herido y cuatro secuestrados.

Cabe destacar, que en marzo del 2013, el "Doble R" fue relacionado con el asesinato del entonces secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez. Y se le relaciona estar bajo el mando de Juan Carlos Valencia González, "El 03" quien, a su vez, es considerado como el creador de los grupos de élite al servicio de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CNG.

Violencia en Irapuato

En Irapuato, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 11 ataques a establecimientos y diversos vehículos.

Los agresores, en forma casi simultánea, presuntamente usaron bombas molotov para quemar tiendas.

Entre los negocios afectados están la tienda Oxxo de la colonia La Pradera, en la zona norte, y una farmacia en Irapuato, así como de otro Oxxo en la avenida Irapuato; así como en Las Torres de Celaya y una más de la colonia Los Fresnos de Silao, y la tentativa de incendio a una farmacia ISSEG de ese municipio.

