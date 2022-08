El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informó que ha girado instrucciones para reforzar la seguridad y operativos, tras los incendios provocados en tiendas de la cadena Oxxo, farmacias y vehículos en 10 municipios del estado.

Las quemas ocurrieron en Celaya, Apaseo el Alto, Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, Silao, León. Guanajuato, San Francisco del Rincón y Purísima.

Hasta la medianoche se cuantificaban alrededor de 42 incendios con combustible, explosivos y "bombas molotov" a establecimientos; la quema de vehículos y camiones de transporte de personal, sin personas lesionadas.

Anuncian alerta máxima en la capital del estado

De acuerdo a reportes preliminares, los ataques fueron a una gasolinera Shell, una tienda Ryse, 3 farmacias de una cadena y una farmacia del Isseg y 17 tiendas Oxxo, de estas 11 establecidas en Irapuato, 2 en Valle de Santiago, 2 en León. 1 en Silao, 1 en Celaya y 1 en León.

Los vehículos que ardieron son tres tractocamiones, tres camiones de transporte de pasajeros, un camión urbano y vehículos compactos.

"Quiero compartirles que me encuentro en atención permanente a los incendios provocados en distintos puntos del estado y he girado instrucciones a las instituciones de reforzar la seguridad y operativos en coordinación permanente con los municipios; al momento no hay lesionados", señaló el gobernador en sus redes sociales.

En la capital del estado, el alcalde Alejandro Navarro anunció "alerta máxima" en coordinación con las diferentes fuerzas policiacas del Estado y la Guardia Nacional para vigilar desde C4 las entradas y las salidas de la ciudad de Guanajuato.

Ataques incendiarios se extienden

En los últimos minutos del martes y primera hora de hoy, los ataques incendiarios se extendieron a las ciudades de León, Guanajuato capital, Purísima y San Francisco del Rincón.

En León se presentaron dos ataques a una tienda Oxxo, una farmacia, un vehículo y un tractocamión en las colonias Industrial, fraccionamiento Guadalupe y comunidad de San Judas.

En Valle de Santiago quemaron dos tiendas Oxxo, asimismo incendiaron vehículos en Guanajuato capital, Salamanca, Apaseo el Alto y en los pueblos del Rincón.

Aumentan seguridad en tiendas de conveniencia

Elementos del Ejército, Guardia Nacional, Fuerzas del Estado y Policía Municipal reforzaron los patrullajes y vigilancia directa en las tiendas de conveniencia de diversas colonias de León, y los operativos aéreos.

El especialista en Temas de Seguridad, David Saucedo, señaló que los "narcobloqueos" en ciudades de Jalisco y Guanajuato, así como los ataques con bombas molotov y granadas incendiarias a tiendas, son una reacción de células del CNG luego de la detención de un mando importante de su organización, durante un operativo de la Guardia Nacional realizado en Jalisco.

En San Miguel de Allende, el alcalde Mauricia Trejo pidió a los ciudadanos reportar a las personas sospechosas.

Dijo que Seguridad Pública, la Guardia Nacional y fuerzas del estado patrullarían toda la noche.

OA