Detienen a guardia de seguridad por el homicidio de Atzhiri

Atzhiri Paulina Sánchez, la joven cuyo cadáver fue localizado el pasado 17 de octubre en el estacionamiento superior del edificio Mulbar, en Guadalajara, fue asesinada por el guardia de seguridad que vigilaba el piso del aparcamiento.

Así lo informó esta tarde el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, quien refirió que tras una serie de investigaciones realizadas por la dependencia, se llegó a la conclusión que el responsable del homicidio de la joven había sido Víctor Alejandro 'N', de 39 años, quien custodiaba el piso del estacionamiento en la planta alta del edificio, ubicado en la zona centro de Guadalajara.

Explicó que el primer indicio para encontrarlo responsable, tras analizar también cámaras del lugar y diversos sitios cercanos, fue que dejó de trabajar al día siguiente al hallazgo del cadáver de Atzhiri y que, tras investigar diversos datos personales del mismo se percataron que había mentido al dar dicha información para ingresar a trabajar en la custodia del edificio.

Por este motivo, dijo, se solicitó a un juez una orden de aprehensión, misma que fue concedida, y a partir de la cual los agentes investigadores continuaron buscándolo, dando con que se localizaba en Aguascalientes. Sin embargo, al llegar a dicha entidad se percataron que también había huido, por lo cual reiniciaron la indagatorias.

“Nuevamente se volvió a recabar información importante, misma que al hacer nuevamente trabajo de gabinete nos remitía al estado de Durango. Gracias a la colaboración que tenemos con todas las fiscalías y procuradurías de la república se trabajó ahí y este individuo fue detenido el viernes pasado, de inmediato empezamos las gestiones para su traslado, y se trasladó vía aérea”, explicó.

Luego de esto, dijo el fiscal, Víctor Alejandro “N” fue puesto a disposición de un juez en el Estado de Jalisco la madrugada del domingo, para dar paso a la audiencia de imputación de ilícito, hecha por el delito de feminicidio. La siguiente audiencia será la de vinculación a proceso, la cual se espera que se lleve a cabo entre el miércoles o jueves, una vez que concluya el aplazamiento de las 144 horas solicitada por el señalado.

Solís Gómez aseguró que el homicidio no tuvo que ver con alguna relación que el hombre hubiera tenido con Atziri, pues aseguró, no la conocía, y refirió que si bien la primera línea de investigación fue el robo de “algunas de sus pertenencias”, no se descarta la investigación de un homicidio por asuntos de género.

“Si hay algunas cuestiones de odio o algo relacionado con el perfil, eso será materia de que se pueda probar, esto es importante porque para la imposición de la pena nos podríamos ir a la pena más severa. El juez tiene la posibilidad de hacer la variación del delito si lo considera, nosotros consideramos que independientemente del robo hay una connotación, una serie de datos que a nosotros nos escala a llevarlo a feminicidio. El robo es una circunstancia accesoria, pero por la manera en la que se encontraron los datos de prueba sí nos da para feminicidio”, finalizó.

