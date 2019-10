Despiden con honores a “Charger”, miembro del K9 de la policía tapatía

Tras 12 años de servicio, este miércoles fue despedido con honores Charguer el elemento de la agrupación Canina K9 de la Policía de Guadalajara que falleció la semana pasada.

Charger era un elemento especializado en búsqueda y localización de explosivos de raza Cobrador de Labrador, también conocida como Labrador Retriever que falleció el pasado 27 de septiembre por causas naturales, ya estando en retiro.

Con la asistencia de seis de los binomios del K9; del alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro; del comisario de la policía tapatía, el general, Luis Arias González, y diversos funcionarios del ayuntamiento, Charger fue despedido en medio de un pequeño homenaje realizado en el Paseo Alcalde. Sus restos fueron colocados en una pequeña caja de madera, acompañada de la correa y el chaleco que llevaba consigo durante sus labores.

Para Ismael del Toro, el trabajo hecho por este can y por todo el escuadrón del K9 honra al municipio con su labor, razón por la cual se hizo el homenaje no solo para el can, sino también como un reconocimiento a todos los integrantes de la agrupación.

“Quizá haya quienes opinen que este acto no es necesario, incluso, habrá quienes señalen que es una exageración: realizar una convocatoria para hacer público el reconocimiento a un can de la policía. La grandeza de una nación y su progreso moral, debe ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados, dijo Mahatma Ghandi. Por ello, en la Policía de Guadalajara estamos convencidos de que este homenaje es pertinente y necesario”, expresó por su parte el comisario de la corporación tapatía.

El general añadió que los restos del can serán llevados a las instalaciones de la Academia de la Policía de Guadalajara, ubicada en la colonia Jardines de la Barranca, donde se construyó un muro para preservar los restos de los canes del K9 que lleguen a fallecer. Charger será el primero en ocupar uno de los espacios de dicho muro.

De acuerdo con la comisaría, en sus años al servicio de los tapatíos y desde su llegada en 2007, Charger participó en alrededor de cinco mil 500 revisiones preventivas. Entre sus servicios destacan el hallazgo de 200 kilos de pirotecnia y, en su última participación, el aseguramiento de 3.6 kilos de explosivos, dos granadas de fragmentación y cuatro granadas 40 milímetros, encontrados en conjunto con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

La agrupación K9 consta actualmente de 12 elementos caninos con sus respectivos manejadores (es decir, 12 binomios operativos), especializados en búsqueda de explosivos, de cadáveres, droga, armas o de localización y rescate.

De acuerdo con la Policía de Guadalajara, se espera que el K9 llegue a 59 binomios de operación, aunque no se tiene un plazo para ocupar los lugares “debido a que los entrenamientos toman tiempos distintos para cada can”.

Por último, la corporación indicó también que incluso está próxima la convocatoria para adquirir nuevos canes en busca de encontrar a los mejores perfiles para la corporación.

“Hay dos tipos de hacernos de perros, vía pie de cría que tenemos y vía donación. Cuando se abra la convocatoria, que todavía no tenemos la fecha, pedimos donaciones de canes, verificamos las habilidades de cada uno y vemos cuales serán capacitados. Los que no queden serán donados a familias”, dijo el vocero de la corporación, Franquiel Carrillo.

