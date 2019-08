Descarta Antonio Gloria venganza política tras su detención

El exsecretario de Educación Antonio Gloria Morales, descartó una venganza política en su contra luego de ser detenido y acusado por irregularidades en la compra de Casa Jalisco en Chicago.

En entrevista exclusiva con El Informador, Gloria Morales confió en que habrá una sentencia absolutoria.

“Gracias a Dios ya estamos en casa, el proceso lo podemos seguir en libertad, sé que la estrategia jurídica va bien, confió mucho en los abogados, sé que se lograra llegar a feliz término todo este proceso jurídico y habrá una sentencia absolutoria estoy seguro”, comentó.

Gloria Morales considero que fue un error de parte de quienes determinaron su encarcelamiento.

“No quisiera entrar en ninguna polémica, no pretendo calificar ni descalificar a nadie, hay que ser prudente porque el proceso sigue, simplemente quiero considerar que fue un error de quien tomó las determinaciones porque no tenía la información adecuada”.

El ex funcionario reiteró que el no tomó la determinación de la compra de Casa Jalisco en Chicago, no formó parte de Jaltrade, no formaba parte de la plantilla del personal ni del Consejo y no tenía facultades ni atribuciones, simplemente era un invitado del Gobierno del Estado para hablar de políticas públicas.

Dijo que no recuerda las cifras, los montos y no estuvo involucrado en las negociaciones y los pagos.

“Va quedando claro ante la opinión pública que hubo un error que no se acredita que yo haya tenido alguna responsabilidad y que mi desempeño en el servicio público fue apegado a la Ley”, dijo.

Gloria Morales descartó proceder penalmente contra las autoridades que lo encarcelaron.

“Yo ahorita lo que pretendo es que mi equipo jurídico saque mi asunto y llegue a una sentencia absolutoria, ni siquiera he pensado en contrademandar ni mucho menos. Quiero seguir pensando que fue un error, que no hubo dolo, ni mala fe, si llegamos al término de este proceso y se demuestra mi inocencia estoy satisfecho”.

Finalmente Antonio Gloria agradeció todas las muestras de apoyo que tuvo durante los últimos días tanto personalmente como para su familia.

“He estado muy bien en compañía de mi familia a gusto sin meterme a fondo en los temas porque el ambiente era más festivo que de análisis o de más preocupación, ya tendremos oportunidad de analizar el tema a fondo”, dijo.

