Un hombre fue sentenciado a 65 años de prisión por los delitos de feminicidio y desaparición cometida por particulares agravada en contra de una mujer.

La Fiscalía de Jalisco informó que fue un Tribunal de Enjuiciamiento el cual dictó la sentencia en contra del hombre, Cristian Ezequiel "N".

El caso data del 28 de mayo de 2024 cuando se interpuso una denuncia por la desaparición de una joven de 22 años, quien fue vista por última vez el día anterior luego de salir de su domicilio a bordo de una motocicleta para dirigirse a su trabajo.

Fue el pasado 22 de agosto cuando el Tribunal emitió un fallo condenatorio, al determinar que existían pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado en los delitos de feminicidio y desaparición cometida por particulares agravada.

Posteriormente, el 29 de agosto de este mismo año, se realizó la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, imponiendo la pena de 65 años y seis meses de prisión contra Cristian Ezequiel "N". También deberá pagar una multa equivalente a 488 mil 565 pesos y una reparación del daño por 542 mil 850 pesos.

Además, las víctimas podrán acreditar gastos adicionales para la reparación del daño en la etapa de ejecución de sentencia.

Entre 2018 y 2024, la Fiscalía de Jalisco registró únicamente 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada, mientras que en lo que va de 2025, se han emitido siete sentencias por desaparición de particulares y dos por desaparición forzada, según comunicados de la dependencia y datos vía transparencia.

