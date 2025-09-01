Lemus refrenda trabajo en coordinación con Sheinbaum tras Primer Informe de Gobierno

Luego del primer informe brindado este lunes por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, emitió un mensaje tras haber acompañado a la mandataria en la presentación de los resultados alcanzados en sus primeros 11 meses al frente de la administración.

En dicho mensaje, el mandatario estatal aprovechó para ratificar el trabajo coordinado que mantiene con Sheinbaum Pardo, el cual ha derivado en agendas conjuntas en materia de desarrollo tecnológico, innovación, industrias creativas, salud y seguridad pública. "Los resultados se notan porque nosotros venimos a hacer un trabajo coordinado con el Gobierno de la República, no hay una lógica partidista o de colores, por el contrario, hay una lógica orientada a los resultados", afirmó Lemus.

El Gobernador destacó apoyos recientes para Jalisco, como el primer Centro de Diseño de Semiconductores "Kutsari", la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco de Zúñiga y los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad.

Sobre este tema, Lemus señaló la reducción en homicidio doloso, robo de vehículo y robo de transporte de carga. "En el tema de seguridad vamos en concordancia con los logros que se han tenido a nivel nacional", acotó.

Entre los proyectos estratégicos de innovación y desarrollo tecnológico, la presidenta resaltó el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores "Kutsari", que se construirá en nuestra Entidad. "Nuestra visión también implica promover innovación soberana, que se traduce en desarrollo para todas y para todos" , dijo.

En este sentido, el Gobierno Estatal recordó que, a mediados de agosto, en conjunto con InnovaBienestar de México (IBdMX), centro público sectorizado a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), se firmó un convenio de colaboración para conjuntar esfuerzos, recursos e implementar la Unidad de Negocios "Kutsari" en la Entidad.

En materia de salud, Sheinbaum mencionó la inauguración de 15 nuevos hospitales, entre ellos la primera etapa del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco, que beneficiará a más de 2.5 millones de derechohabientes de Jalisco y de Zacatecas, Nayarit, Colima y Michoacán.

Esta unidad médica, recordó el gobierno del Estado, ofrece servicios de cardiología, ginecología, hematología, medicina interna, medicina física, nefrología, oftalmología, oncología, trasplantes de órganos, entre otros.

En infraestructura, la Presidenta destacó también la conclusión de la carretera Las Varas–Puerto Vallarta. "La inversión pública es motor de bienestar y crecimiento con justicia, con obras de infraestructura, escuelas, hospitales, caminos, trenes, sistemas de agua y energía el estado impulsa no solo la economía sino también la dignidad de las personas", señaló.

Además, recordó a través de un comunicado, durante sus tres visitas previas a Jalisco, Sheinbaum Pardo informó sobre el inicio de la construcción del tren de pasajeros México–Pachuca y Querétaro, además del proceso de licitación del tramo Querétaro–Irapuato, que continuará con los tramos Irapuato–León y León–Guadalajara.

En su mensaje también abordó avances en producción del campo, energías renovables, desarrollo portuario y aeroportuario, innovación y desarrollo tecnológico. Al Informe asistieron gobernadoras, gobernadores, representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, integrantes del Gabinete, miembros del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, empresarios, organismos autónomos y la comunidad educativa, artística y cultural.

"Que cuente conmigo para que le vaya cada vez mejor a México", agregó el mandatario estatal como parte de su mensaje compartido tras la asistencia al informe en Ciudad de México.

Acudimos al Primer Informe de Gobierno 2024-2025 de la Presidenta @Claudiashein. Durante este primer año hemos trabajado en coordinación y cercanía por Jalisco y México.



Apostamos en conjunto por mejorar la seguridad, movilidad, infraestructura y crecer la economía de nuestra… pic.twitter.com/JjKvejGsZm— Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 1, 2025

