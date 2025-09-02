Los pendientes

La Coparmex en Jalisco celebró el Primer Informe de Claudia Sheinbaum con una sonrisa nerviosa, reconociendo avances en seguridad y negociación con Estados Unidos, como si todo fuera color de rosa. Porque no hay nada que calme a los empresarios más que sentir que la reforma judicial está tomando un camino incierto y que los organismos autónomos se están “fusionando” con la desaparición.

Para añadir un toque de magia, mencionaron la caída de confianza de sus socios, como si fuera un pequeño tropiezo. Y no olvidaron pedir atención a la crisis de los medicamentos, las carreteras en ruinas y la urgente necesidad de una estrategia hídrica integral. ¿Qué tal?



* * *



En una ceremonia que ni los astros del cine hubieran imaginado, los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibieron su bastón de mando en una “purificación” indígena, justo antes de rendir protesta en el Senado. Porque nada dice “imparcialidad judicial” como ser “purificado” antes de asumir un cargo tan serio.

Los bastones, símbolos de poder, fueron entregados en un acto cargado de misticismo y sabor político. Nada como recibir un toque mágico antes de iniciar las labores de impartición de justicia.

Seguro que, con ese bastón y la “purificación”, resolverán todos los casos pendientes. O tal vez, entre tanto simbolismo, olvidaron que lo que realmente necesita el país es justicia, no rituales.



* * *



La diputada local de Morena, Brenda Carrera, mostró su lado más “diplomático” al exigir al Congreso de Jalisco un aumento en las penas por apología del delito, criticando el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales, que sólo contempla sanciones de seis meses a un año.

Con cara de preocupación, pidió que sus compañeros recapacitaran y subieran la apuesta: ¡De dos a cuatro años de cárcel… y multas superiores al millón de pesos!

Porque lo que realmente falta en Jalisco, con todo el panorama de violencia y desapariciones, es que la gente reciba multas millonarias y que el castigo sea severo. ¿O qué?

