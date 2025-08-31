Gracias a la colaboración establecida entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, se logró la identificación y restitución de una Persona Fallecida Sin Identificar que se encontraba en la Delegación Norte del IJCF, con sede el municipio de Colotlán, en Jalisco.

A través de un comunicado, el IJCF indicó que fue a partir de una mesa de trabajo llevada a cabo en el estado vecino, que familiares de la persona desaparecida mantuvieron un acercamiento con personal del Centro de Identificación Humana del Estado de Jalisco, y explicaron que buscaban a un hombre originario de Zacatecas, quien se encontraba desaparecido, y que habían reconocido unas prendas en resguardo del IJCF, por lo que solicitaron el seguimiento.

Fue así que se acordó el desarrollo de una entrevista contextual, realizada en línea, en la que se recabó información fundamental para el reconocimiento de la persona fallecida.

En dicha entrevista participó el equipo multidisciplinario del Centro de Identificación Humana, integrado por médico, antropólogo y odontólogo forense, así como criminalista de campo, quienes atendieron la comunicación con la familia, afirmó el organismo en el comunicado.

"Como parte del proceso, el IJCF y la Dirección General de Servicios Periciales de Zacatecas realizaron el intercambio de forma rápida de perfiles genéticos de Personas Fallecidas Sin Identificar que se encuentran en ambos estados, lo que influyó en la efectividad de la atención", manifestó.

En este caso, el IJCF también recibió los perfiles genéticos de la familia de la persona desaparecida, para efectuar el cotejo de dicha información y contar con un dictamen de genética forense, lo que permitió entonces la identificación.

"Tras ser identificada, la persona fallecida fue restituida a su familia gracias al trabajo coordinado entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas y la Dirección General de Servicios Periciales de Zacatecas", finalizó el IJCF.

El convenio de colaboración, firmado por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, tiene el objetivo de colaborar en el intercambio de información para la identificación humana, así como la capacitación del personal de ambas instituciones.

Como parte de las acciones realizadas, se han intercambiado perfiles genéticos, efectuado mesas de trabajo y la realización de capacitaciones.

