A las 03:00 horas de este domingo, se formó la depresión tropical Once-E, según los reportes del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con la información, el centro de esta depresión se localiza a 1,610 km al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h.

Debido a su distancia y trayectoria, este sistema no representa peligro para el territorio mexicano.

Se espera que la depresión tropical Once-E pase a ser tormenta tropical al medio día de este domingo y continúe así hasta el próximo 2 de septiembre, cuando se intensifique a huracán categoría 1.

Pronóstico de lluvias para hoy domingo 31 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (norte y noreste), Puebla (este), Veracruz (sur), Tabasco, Guerrero (sureste), Oaxaca (norte, oeste y suroeste) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

