Dan prisión preventiva a mando de Fiscalía por “levantones” de manifestantes

En una audiencia que se prolongó hasta la madrugada, el comandante operativo de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado, Salvador “N”, fue vinculado a proceso por delito de abuso de autoridad. Como medida cautelar se le dictó prisión preventiva por tres meses, informó la Fiscalía Anticorrupción.

La audiencia estuvo presidida por el juez Décimo Primero de Control y Juicio Oral, José Luis Álvarez Pulido, quien “consideró que no había elementos suficientes para acreditarle el delito de robo calificado, por lo que no fue vinculado por éste”.

“La tarde del domingo 7 de junio, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, presentaron ante los juzgados de Control y Juicios Orales al mando de la Policía Investigadora Estatal, Salvador 'N' y al policía Investigador, Raúl 'N'. Ahora ambos están vinculados a proceso”.

Los elementos de la Policía Investigadora fueron señalados como los presuntos responsables de las detenciones arbitrarias y los abusos policiales ocurridos el pasado 5 de junio en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado.

Las víctimas, principalmente jóvenes estudiantes, acudían a una manifestación en la que pedían justicia para Giovanni López, el hombre asesinado en Ixtlahuacán de los Membrillos presuntamente a manos de policías municipales.

No obstante, policías investigadores se dieron a la tarea de interceptar en el camino a los manifestantes, a quienes golpearon y privaron de la libertad, además de despojarlos de sus celulares, para después encerrarlos en la Fiscalía. Finalmente, los abandonaban en sitios distantes, como el Cerro del Cuatro, Periférico Sur o Tlajomulco, no sin antes provocarles tortura psicológica al amenazarlos con que los entregarían al crimen organizado.

Por estos hechos las autoridades señalaron como responsables a Salvador “N” y a Raúl “N”. No obstante, la defensa de los señalados argumenta que los policías solo obedecían órdenes superiores.

“Él (Salvador), igual que el cúmulo de policías, también recibió órdenes, y la orden de él fue estar en la Fiscalía, él estuvo en la Fiscalía todo el tiempo”, declaró su defensor.

El abogado lamentó que la Fiscalía Anticorrupción no tenía siquiera cargos concretos en contra de su defendido.

“No hay una imputación, no hay algo que puedan decir que (Salvador) hizo, se supone que hay unos delitos, pero no hay un solo señalamiento donde digan 'yo vi al comandante' o 'el comandante me quitó', son las cosas que nos tienen indignados”.

Esta semana, el senador Clemente Castañeda, coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, consideró inaceptable que el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, desconociera las acciones de los policías investigadores. Esto, toda vez que negó haber dado la orden para que se cometieran las detenciones arbitrarias de manifestantes y que en cambio los investigadores actuaron por su cuenta.

“Lo digo abiertamente, que es gravísimo que el fiscal del Estado no haya tenido control suficiente sobre lo que acontecía en ese momento cerca de sus instalaciones y en sus propias instalaciones”.

Castañeda admitió que Solís será parte fundamental en la investigación que emprendió de manera paralela la Fiscalía General de la República.

El juez determinó dos meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria, que concluirá el 8 de agosto del 2020; la prisión preventiva concluye el 8 de septiembre.

