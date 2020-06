Declararán 15 testigos en audiencia del J3

Este viernes se llevará a cabo la audiencia de imputación del comandante de la Policía Investigadora de la Fiscalía Estatal (J3), Salvador Perea, luego de que se solicitara la ampliación de término de 144 horas.

En la audiencia, que se tiene programada para llevarse a cabo este viernes en los Juzgados de Puente Grande, se presentarán 15 testigos en el caso, de los cuales, al menos uno se espera que declare a favor del comandante, dijo el abogado del caso, Óscar Díaz.

Otros cinco testigos citados en el caso no fueron notificados, por lo cual se solicitará que sea diferida para mañana sábado, con la finalidad de que todos puedan presentarse.

La familia y amigos de Perea, así como algunas de las víctimas que el comandante rescató durante su paso por el área de Secuestros de la Fiscalía Estatal, donde operó hasta hace casi tres semanas antes de ascender a J4, se manifestaron a la entrada de los juzgados con la finalidad de exigir justicia en el caso.

EL INFORMADOR/R. Bobadilla

Ellos consideran que la detención del imputado no fue legal debido a una serie de inconsistencias de hora y lugar, aun cuando el juez ya había decretado como legal la detención.

La esposa de Perea, Cintya Hernández, acusó que el juez Décimo Primero de Control y Oralidad, José Luis Álvarez Pulido, no ha actuado con legitimidad, por lo cual desconfían que el juicio vaya a ser imparcial.

Las víctimas, entre las cuales se encuentra la familia de Alan, el niño secuestrado el pasado mes de diciembre en la zona de Oblatos, se dijeron molestas por considerar que Perea es una persona honorable, por lo cual no creen que él haya cometido los delitos de abuso de autoridad y robo calificado que se le imputan.

“Perea es una muy buena persona, gracias a él yo estoy con vida. Hace nueve meses que me secuestraron y si no fuera por él y su equipo yo no estaría aquí. La verdad es que no creemos que él haya hecho todo lo que dicen”, dijo Leonel, una de las víctimas rescatadas.

Por su parte el abogado señaló que ha tenido un bloqueo por parte del poder judicial además de las inconsistencias en la carpeta de investigación, pues han entregado información incompleta sobre la audiencia desahogada el lunes, además de que han entorpecido los pasos de notificación de la defensa.

“Ya son las 12:00 del día y la audiencia no ha comenzado, cuando esta estaba para comenzar a las 10:30 horas. Ya pasaron a los testigos y a la defensa no nos han llamado, esperamos que adentro no los estén aleccionando de lo que deben o no decir”, dijo Díaz.

NR