En lo que va de la actual administración estatal en Jalisco, que inició en diciembre pasado, al menos 11 delitos han presentado una disminución en cuanto a su comisión, mientras que el robo a motocicleta va al alza, pues hasta el 30 de septiembre se ha reportado un incremento de 96 unidades robadas más en comparación con el mismo periodo del año pasado, señaló el coordinador general estratégico de seguridad, Roberto Alarcón Estrada.

Los delitos que presentaron reducciones fueron robo de vehículo, homicidio doloso, desaparición cometida por particulares, secuestro, extorsión, robo a cuentahabiente, robo a institución bancaria, robo a persona, robo a casa habitación, robo a negocio y robo a carga pesada. El hurto de motocicleta representa un aumento del 3.3 por ciento.

Según Alarcón Estrada, las desapariciones se redujeron en un 44 por ciento. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPDNO) en septiembre pasado se registraron 27 personas no localizadas en Jalisco. El homicidio doloso presentó una reducción del 30 por ciento, robo a persona del 26 por ciento y robo a carga pesada 36 por ciento.

"Es el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno. Ha sido muy valiosa la colaboración con la SEDENA y con la Guardia Nacional, y con los municipios, particularmente relevante el apoyo de los municipios en la Zona Metropolitana de Guadalajara", comentó.

Por su parte, el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, destacó el aumento en la vinculación a proceso de homicidios intencionales en lo que va del año, al registrar 223 personas, un incremento del 64 por ciento con relación con el año pasado.

Mira esto: Cierres viales por la Romería 2025 comienzan este jueves

Asimismo, resaltó el alza en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, particularmente en homicidios intencionales. En comparación con el año pasado, se presentó un aumento del 93 por ciento, mientras que en relación con 2019, cuando se registró el pico de mayor incidencia de este delito, detalló, el aumento es del 390 por ciento.

Por último, con el objetivo de priorizar asuntos que pudieran llegar a un acuerdo reparatorio entre las partes y evitar que un proceso judicial se alargue, seis mil 256 casos han sido resueltos por métodos alternos de reparación, un aumento del 14 por ciento respecto al año anterior.

"Con estas cifras, insisto, quiero mencionar que son avances. Creemos que son avances importantes que se han logrado a través del esfuerzo de todos, tanto de la Fiscalía, como de la Secretaría de Seguridad, del C5, las autoridades federales y, por supuesto, de los municipios" , finalizó.

Lee también: Diputados responden a Lemus sobre diálogo por la Reforma Judicial

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

