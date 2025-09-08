Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo recibiré mi primer pago si me registré en agosto?

La mañana de este lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó el mes en el que las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar comenzarán a recibir los pagos del apoyo.

La Pensión Mujeres Bienestar en un programa social impulsado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum con el propósito de reconocer el papel de las mujeres en la sociedad. Este 2025, el pago de la Pensión para mujeres es de 3 mil pesos cada dos meses.

El pasado mes de agosto, las autoridades competentes habilitaron un nuevo periodo de registro, por lo que mujeres desde los 60 hasta los 64 años de edad pudieron sumarse al padrón del programa.

¿Cuándo recibiré mi primer pago de la Pensión Mujeres Bienestar si me registré en agosto 2025?

En la Mañanera del Pueblo de este lunes, la secretaria del Bienestar informó que la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a nuevas beneficiarias se realizará durante el mes de octubre. Una vez que estas mujeres tengan en sus manos el plástico, recibirán su primer pago en noviembre.

"Durante el mes de octubre vamos a entregar las tarjetas y en noviembre les va a llegar por primera vez a estos dos millones de mujeres su apoyo" , expresó Montiel Reyes.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con el sitio de Programas para el Bienestar, La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y solo tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:

Tener 60 a 64 años de edad

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Cabe señalar que al cumplir los 65 años de edad, estas mujeres pasan a ser derechohabientes automáticas de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un programa que otorga un estímulo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales en el 2025.

MB

