Luego de meses de tormentas intensas en varios estados del territorio nacional, México se encontraría en la recta final de la temporada de lluvias 2025, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temporada de lluvias es un fenómeno meteorológico que se instala durante una época del año, en el que se concentra más del 70 por ciento de las precipitaciones.

La temporada de lluvias es crucial para el medio ambiente y para la sociedad, puesto que las precipitaciones contribuyen al abastecimiento de agua potable para la población, beneficia a la agricultura, recarga los mantos acuíferos y fortalece la cultura de organización en protección civil, entre otros factores.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México?

De acuerdo con los registros climáticos de México, la temporada de lluvias inicia a finales de mayo y concluye a finales de noviembre. Al respecto, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Fabián Vázquez Romaña, estimó que el temporal este año llegará a su fin el 30 de noviembre.

Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda haber precipitaciones después de esta fecha. Meteorólogos advierten que luego de este día podrían presentarse episodios aislados de lluvias, influenciados por frentes fríos o eventos atípicos.

Aunque el temporal perdura durante varios meses, hay momentos de mayor actividad, especialmente cuando existe la influencia de ciclones tropicales y otros fenómenos naturales.

En casi todo el territorio, las lluvias alcanzan acumulados máximos entre mayo y junio, luego viene otro pico de septiembre a octubre. En julio y agosto se presenta una disminución de las lluvias debido a la Canícula.

Este 2025 se espera que las lluvias se desaparezcan paulatinamente.

