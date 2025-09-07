Un usuario en redes sociales compartió un video de las instalaciones "BLOSSOM the beauty lounge", el salón de belleza en donde la tiktoker y modelo Valeria Márquez fue asesinada hace casi cuatro meses en Zapopan, Jalisco.

El clip donde se muestra cómo luce actualmente el lugar del crimen, todavía asegurado por la Fiscalía, despertó nuevas reacciones.

En mayo de 2025, Valeria Márquez, quien fue propietaria del inmueble, fue baleada mientras realizaba una transmisión en vivo, lo que generó que su caso se viralizara rápidamente. La influencer tenía 23 años cuando fue víctima de la tragedia que conmocionó al mundo digital.

Así luce el salón de belleza de Valeria Márquez a cuatro meses de su asesinato

El material fue compartido por la usuaria Amelie Luna, quien difundió clips del establecimiento conocido como "BLOSSOM the beauty lounge", ubicado en un complejo comercial sobre Avenida del Servidor Público, en Zapopan.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y colocaron nuevamente el caso en el centro de la conversación digital.

En los videos se observa que el inmueble sigue asegurado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, con sellos visibles en la entrada que confirman que el lugar permanece bajo investigación.

Al interior, las plantas que en vida cuidaba Márquez aparecen secas, y el mobiliario luce prácticamente intacto, como si el tiempo se hubiera detenido desde el día del ataque.

“Me tocó pasar por el local de Valeria Márquez, con algo de pena y temor tomé estas fotos, la sensación fúnebre es horrible, y la escena se mantiene casi intacta”, narra la usuaria en la descripción del video.

Un detalle que llamó especialmente la atención fue la presencia de su bálsamo labial sobre una mesa. Aunque no se aprecian rastros de sangre, algunos usuarios comenzaron a especular sobre lo ocurrido, lo que abrió un debate en la sección de comentarios.

¿Qué se sabe del caso de Valeria Márquez hasta ahora?

De acuerdo con el vicefiscal de Investigación Criminal de Jalisco, Alfonso Gutiérrez Santillán, la investigación se encuentra avanzada, pero a casi cuatro meses del asesinato no se han reportado detenciones.

¿Cuáles son las líneas de investigación?

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó que existen tres principales líneas de investigación y que se han realizado más de 20 entrevistas a personas cercanas a la influencer. Sin embargo, hasta el momento no hay responsables identificados públicamente ni capturados.

El video difundido no solo mostró el estado del salón, sino que también reavivó la indignación entre los seguidores de la joven, quienes exigen justicia. La viralización de estas imágenes refleja cómo las redes sociales siguen siendo un espacio clave para mantener viva la memoria de Valeria Márquez y para presionar a las autoridades a esclarecer el caso.

