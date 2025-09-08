Pensión Bienestar: Apellidos que cobran mañana martes 09 de septiembre

El pasado 1 de septiembre, la Secretaría del Bienestar difundió el calendario oficial de los depósitos de todos los apoyos de la Pensión Bienestar , correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025.

Desde el 1 y hasta el 25 de septiembre se realizarán los pagos correspondientes a dicho bimestre de las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

De acuerdo con la titular de la secretaría, Ariadna Montiel, el depósito de los recursos se realizará de manera directa y en orden alfabético por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La dispersión comenzó el lunes 1 de septiembre con quienes inician su apellido con la letra “A”.

Para mañana martes 09 de septiembre, los pagos corresponden para los apellidos con la letra “G”.

Aquí te compartimos el calendario completo:

¿Cuánto recibirán los beneficiarios?

Las y los derechohabientes de la Pensión de Personas Adultas Mayores recibirán 6,200 pesos y a quienes reciben la Pensión de Personas con Discapacidad les serán depositados 3,200 pesos.

En tanto, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán 3 mil pesos y las y los beneficiarios del Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, 1,650 pesos.

Programa - Monto

Pensión de Personas Adultas Mayores - $6,200

Pensión de Personas con Discapacidad - $3,200

Pensión Mujeres Bienestar - $3,000

Programa de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras - $1,650

