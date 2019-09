Cotero Bernal prevé nueva crisis en el IJCF

Ante el hallazgo de 119 bolsas con restos humanos, dentro de un predio de la colonia La Primavera, en Zapopan, el ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, auguró una nueva crisis dentro del Instituto, tal como ocurrió hace casi un año, cuando se dio a conocer el caso de "los tráileres de la muerte".

"Desafortunadamente está peor que en aquella época. No hay espacio en los refrigeradores, no sé dónde los vayan a tener ahora y en qué condiciones. Creo que tienen más de 600 cuerpos ahí en el refrigerador que construyó la administración pasada antes de irse (...) yo no sé qué van a hacer con estas 119 bolsas ahí, en cuánto tiempo van a desahogar y cómo van a identificarlos, si la gente que lo hará está capacitada", expresó.

Cotero Bernal, quien fue cesado del cargo hace un año, tras el escándalo de los tráileres que deambularon por la ciudad con cadáveres sin identificar un su interior, dijo que el riesgo de rezago dentro del instituto actualmente es más alto, debido a que la mayoría de los peritos certificados fueron despedidos a la llegada de este nuevo Gobierno y a que los espacios vacíos no han podido ser ocupados nuevamente.

"Además (existe) el riesgo de salubridad del personal que ahí trabaja, eso hay que anotarlo también de manera importante, porque el director según dicen los trabajadores, es muy prepotente y les exige, pero no les apoya para resolver la problemática. Con el tema de las bolsas es hora que el Gobernador también voltee a esa problemática, que las Villas Panamericanas aguantan un poquito y las carreteras también", añadió.

Por último, Cotero Bernal refirió que si bien "las delegaciones están totalmente desatendidas" una de las problemáticas principales la tiene el IJCF en Lagos de Moreno, donde recientemente un perro entró y se llevó una parte de un cuerpo que era analizado dentro de esta sede del instituto. Ahí, dijo, las puertas de ingreso no tienen control alguno, no sirven las chapas y ni siquiera hay vigilancia.

Ayer miércoles la Fiscalía Estatal informó que, tras extraer un total de 119 bultos con restos humanos en su interior, se daban por concluidas las labores para la búsqueda y localización de más bolsas en el predio de La Primavera.

Este jueves el coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, informó que hasta ahora solo ha sido posible completar nueve cuerpos. Otros 16 cadáveres, dijo, están incompletos.

