Costco Zapopan: ¿Solo los socios pueden cargar gasolina en sucursal San Isidro?

Este jueves 7 de agosto finalmente se llevó a cabo la apertura de la nueva sucursal de Costco en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), ubicada frente a la Plaza San Isidro en Zapopan.

Esta nueva sucursal representa un gran atractivo para los automovilistas, pues cuenta con una estación de gasolina en donde los precios de combustible son más bajos que las tarifas promedio a nivel local.

¿Quiénes pueden comprar gasolina en Costco?

Para poder adquirir gasolina en la estación de Costco es necesario ser socio de la tienda con una membresía activa. De hecho, de acuerdo con la información del club de compras, el primer paso para comprar combustible es presentar la membresía para verificar que se encuentra vigente.

La membresía puede adquirirse en línea a través del portal costco.com.mx , llamando al 55 5246 5593 o 55 5246 5594, o directamente en cualquier sucursal.

La tienda ofrece distintos tipos de membresía para las necesidades de cada socio, con opciones estándar y ejecutiva con beneficios adicionales.

¿Cómo cargar gasolina en Costco?

1. Ingresa a la estación de gasolina, recuerda que la circulación es en un solo sentido para que sea más fácil entrar y salir de la zona. Las mangueras son extralargas, por lo que se puede cargar combustible desde cualquier lado del vehículo. Recuerda apagar tu vehículo.

2. Confirma que eres socio: inserta tu membresía en el verificador, el sistema lee el número de tarjeta y confirma que esta se encuentra activa. Con este proceso puedes iniciar la carga de combustible.

3. Elige tu método de pago: de acuerdo con la página web oficial de Costco México, las forma de pago que se aceptan son: Certificado de Gasolina Costco, Tarjeta de Crédito Costco, Visa, Master Card, American Express y Tarjetas de Débito (el pago con tarjetas de crédito no genera comisión). No se acepta dinero en efectivo ni propinas.

4. Elige el tipo de combustible y la cantidad.

5. Carga la gasolina: una vez autorizado el pago, puedes colocar la pistola en el tanque de tu auto. Regrésala a su sitio al finalizar.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Costco?

De acuerdo con publicaciones de usuarios que asistieron a la inauguración de la tienda, el precio de la gasolina regular es de 22.29 pesos por litro, mientras que el de la premium es de 23.49 pesos.

¿Cuál es el horario de atención de la gasolinera de Costco?

El horario de atención de la estación de gasolina en San Isidro es de lunes a domingo de 6 de la mañana a 10 de la noche.

Con información de Costco México

